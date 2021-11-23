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«Концентрація смаку»: відомий телекухар розповів, як приготувати класичний жульєн з куркою та грибами

22:49 23 листопада 2021
жульєн

Один з найпопулярніших кухарів на росТВ Олександр Белькович, який розповів раніше, як приготувати юшку з півня, поділився рецептом класичного жульєна з куркою та грибами.

Жульєн з куркою та грибами

Продукти на 4 порції

Куряча грудка 1 філе 150 г
Печериці 6 шт.
Цибуля ріпчаста 1 шт.
Вершки 33% 250 мл
Сир твердий 100 г
Сулугуні 50 г
Петрушка 10 г
Соняшникова олія 20 мл
Булочка міні 1 шт.
Сіль, перець

Приготування

Цибулю очистити та нарізати тонкими півкільцями.

Печериці та грудку нарізати тонкою соломкою.

На розігріту сковороду налити 20 мл олії та обсмажити цибулю до карамелізації.

Відправити курку до цибулі й добре обсмажити. Коли зайва волога вийде, додати печериці та продовжувати обсмажувати доки вийде волога. В кінці посолити й поперчити до смаку.

Вершки влити до курки, довести до кипіння та зняти з нагріву.

Сулугуні (50 г) натерти на грубій тертці, а твердий сир (100 г) на дрібній тертці.

Відправити весь натертий сулугуні та ½ твердого сиру до курки у вершках та перемішати до однорідності.

Листочки петрушки дрібно нарізати й відправити в жульєн, перемішати.

Перекласти жульєн у 4 кокотниці у рівному співвідношенні та кожну посипати тертим твердим тертим сиром, що залишився.

Відправити кокотниці у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку на 8 хвилин.

Булку нарізати тонкими скибочками та підпекти на сухій розігрітій сковороді.

Нагадаємо, шеф-кухар Андрій Величко запропонував рецепт простого та ситного салату з індичкою, буряком та сиром. А телеведучий Руслан Сенічкін розповів, як приготувати цвітну капусту з печерицями у вершках.

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