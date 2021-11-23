«Концентрація смаку»: відомий телекухар розповів, як приготувати класичний жульєн з куркою та грибами

Один з найпопулярніших кухарів на росТВ Олександр Белькович, який розповів раніше, як приготувати юшку з півня, поділився рецептом класичного жульєна з куркою та грибами.

Жульєн з куркою та грибами

Продукти на 4 порції

Куряча грудка 1 філе 150 г

Печериці 6 шт.

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Вершки 33% 250 мл

Сир твердий 100 г

Сулугуні 50 г

Петрушка 10 г

Соняшникова олія 20 мл

Булочка міні 1 шт.

Сіль, перець

Приготування

Цибулю очистити та нарізати тонкими півкільцями.

Печериці та грудку нарізати тонкою соломкою.

На розігріту сковороду налити 20 мл олії та обсмажити цибулю до карамелізації.

Відправити курку до цибулі й добре обсмажити. Коли зайва волога вийде, додати печериці та продовжувати обсмажувати доки вийде волога. В кінці посолити й поперчити до смаку.

Вершки влити до курки, довести до кипіння та зняти з нагріву.

Сулугуні (50 г) натерти на грубій тертці, а твердий сир (100 г) на дрібній тертці.

Відправити весь натертий сулугуні та ½ твердого сиру до курки у вершках та перемішати до однорідності.

Листочки петрушки дрібно нарізати й відправити в жульєн, перемішати.

Перекласти жульєн у 4 кокотниці у рівному співвідношенні та кожну посипати тертим твердим тертим сиром, що залишився.

Відправити кокотниці у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку на 8 хвилин.

Булку нарізати тонкими скибочками та підпекти на сухій розігрітій сковороді.