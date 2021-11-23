«Концентрація смаку»: відомий телекухар розповів, як приготувати класичний жульєн з куркою та грибами
Один з найпопулярніших кухарів на росТВ Олександр Белькович, який розповів раніше, як приготувати юшку з півня, поділився рецептом класичного жульєна з куркою та грибами.
Жульєн з куркою та грибами
Продукти на 4 порції
Куряча грудка 1 філе 150 г
Печериці 6 шт.
Цибуля ріпчаста 1 шт.
Вершки 33% 250 мл
Сир твердий 100 г
Сулугуні 50 г
Петрушка 10 г
Соняшникова олія 20 мл
Булочка міні 1 шт.
Сіль, перець
Приготування
Цибулю очистити та нарізати тонкими півкільцями.
Печериці та грудку нарізати тонкою соломкою.
На розігріту сковороду налити 20 мл олії та обсмажити цибулю до карамелізації.
Відправити курку до цибулі й добре обсмажити. Коли зайва волога вийде, додати печериці та продовжувати обсмажувати доки вийде волога. В кінці посолити й поперчити до смаку.
Вершки влити до курки, довести до кипіння та зняти з нагріву.
Сулугуні (50 г) натерти на грубій тертці, а твердий сир (100 г) на дрібній тертці.
Відправити весь натертий сулугуні та ½ твердого сиру до курки у вершках та перемішати до однорідності.
Листочки петрушки дрібно нарізати й відправити в жульєн, перемішати.
Перекласти жульєн у 4 кокотниці у рівному співвідношенні та кожну посипати тертим твердим тертим сиром, що залишився.
Відправити кокотниці у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку на 8 хвилин.
Булку нарізати тонкими скибочками та підпекти на сухій розігрітій сковороді.
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