Прикрасить новорічний стіл: рецепт простого, але оригінального салату «Годинник»

Після рецепту ніжного та легкого у приготуванні салату «Пандора» в мережі поділилися порадами щодо приготування ще однієї новорічної страви — салату «Годинник».

Таку назву він отримав через своє оформлення — у вигляді циферблату, стрілки на якому «наближаються» до 12:00.

Для приготування вам знадобляться:

куряче відварене м'ясо — 450 грам

яйця — 3 шт.

сир твердий — 150 грам

огірок солоний — 3 штуки

зелена цибуля

майонез

консервований горошок

оливки

морква

Етапи приготування 1. Зелену цибулю дрібно наріжте. Твердий сир дрібно натріть і додати до інших продуктів салату. Солоні огірки та курку наріжте кубиком. У яєць вийміть жовток. Наріжте його та змішайте з іншими інгредієнтами, додайте горошок. Білки відкладіть для декору. Салат заправте майонезом. Додайте сіль та перець за смаком. Перемішайте. 2. На круглу страву викладіть салат у вигляді плоского кола. Утрамбуйте. Відкладені білки натріть на дрібній тертці. Верхню частину салату закрийте білками. Розподіліть рівномірно. 3. З оливок та моркви зробіть цифри на циферблаті та стрілки. Прикрасьте горошком, зеленню.

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