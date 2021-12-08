Прикрасить новорічний стіл: рецепт простого, але оригінального салату «Годинник»
Після рецепту ніжного та легкого у приготуванні салату «Пандора» в мережі поділилися порадами щодо приготування ще однієї новорічної страви — салату «Годинник».
Таку назву він отримав через своє оформлення — у вигляді циферблату, стрілки на якому «наближаються» до 12:00.
Для приготування вам знадобляться:
- куряче відварене м'ясо — 450 грам
- яйця — 3 шт.
- сир твердий — 150 грам
- огірок солоний — 3 штуки
- зелена цибуля
- майонез
- консервований горошок
- оливки
- морква
Етапи приготування
1. Зелену цибулю дрібно наріжте. Твердий сир дрібно натріть і додати до інших продуктів салату. Солоні огірки та курку наріжте кубиком. У яєць вийміть жовток. Наріжте його та змішайте з іншими інгредієнтами, додайте горошок. Білки відкладіть для декору. Салат заправте майонезом. Додайте сіль та перець за смаком. Перемішайте.
2. На круглу страву викладіть салат у вигляді плоского кола. Утрамбуйте. Відкладені білки натріть на дрібній тертці. Верхню частину салату закрийте білками. Розподіліть рівномірно.
3. З оливок та моркви зробіть цифри на циферблаті та стрілки. Прикрасьте горошком, зеленню.
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