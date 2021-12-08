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Прикрасить новорічний стіл: рецепт простого, але оригінального салату «Годинник»

9:47 8 грудня 2021
Прикрасить новорічний стіл: рецепт простого, але оригінального салату «Куранти»

Після рецепту ніжного та легкого у приготуванні салату «Пандора» в мережі поділилися порадами щодо приготування ще однієї новорічної страви — салату «Годинник».

Таку назву він отримав через своє оформлення — у вигляді циферблату, стрілки на якому «наближаються» до 12:00.

Для приготування вам знадобляться:

  • куряче відварене м'ясо — 450 грам
  • яйця — 3 шт.
  • сир твердий — 150 грам
  • огірок солоний — 3 штуки
  • зелена цибуля
  • майонез
  • консервований горошок
  • оливки
  • морква

Етапи приготування

1. Зелену цибулю дрібно наріжте. Твердий сир дрібно натріть і додати до інших продуктів салату. Солоні огірки та курку наріжте кубиком. У яєць вийміть жовток. Наріжте його та змішайте з іншими інгредієнтами, додайте горошок. Білки відкладіть для декору. Салат заправте майонезом. Додайте сіль та перець за смаком. Перемішайте.

2. На круглу страву викладіть салат у вигляді плоского кола. Утрамбуйте. Відкладені білки натріть на дрібній тертці. Верхню частину салату закрийте білками. Розподіліть рівномірно.

3. З оливок та моркви зробіть цифри на циферблаті та стрілки. Прикрасьте горошком, зеленню.

А про рік Тигра вам нагадає відривний м'ясний пиріг «Лапа тигра» і новорічний салат «Тигреня».

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