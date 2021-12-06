Щоб гідно зустріти господаря 2022 року, кулінари радять приготувати не лише різні салати, а й страви, що символізують тигра. Спеціалісти сайту vsevkulinary рекомендують м'ясний відривний пиріг «Лапа тигра», який прикрасить новорічний стіл.

Лапа тигра Продукти

Борошно — 330 г

Рослинна олія — 30 мл у тісто+ 25 мл для начинки

Сіль — 3 г

Цукор — 18 г

Дріжджі — 7 г

Сметана — 25 мл

Вода — 160 мл

Фарш — 300 г

Томатна паста — 25 мл

Гранульований часник — 1 г

Мускатний горіх — 1,5 г

Паприка — 2 г

Сіль, перець, зелень — до смаку. Приготування Спочатку замісити тісто. У миску викласти сіль, цукор, олію та сметану. Додати воду, перемішати суміш віночком. Частками всипати борошно й замісити м'яке злегка липке тісто. Миску змастити олією, викласти тісто й затягнути миску харчовою плівкою. Залишити для підйому на півтори години. Приготувати начинку. Цибулю обсмажити на сковороді до прозорості в олії. Додати фарш, сіль, перець, спеції. Обсмажити фарш, розбиваючи грудочки лопаткою. Додати паприку, томатну пасту та дрібно нарізаний кріп з петрушкою. Остудити начинку. Тісто, що підійшло, розділити на 2 частини. Одну частину розкачати у великий коржик, по центру викласти фарш, з'єднати краї коржика. Другу частину розділити на 4 частини. Сформувати пиріжки з начинкою. На антипригарний килимок викласти всі частини швом униз. Великій частині надати форму серця, а «пальці» викласти на деякій відстані один від одного. Виріб накрити рушником та залишити на 20 хвилин для підйому. Змастити «лапу» жовтком й випікати у духовці до золотистого кольору протягом 35−40 хвилин при 210 градусах.

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