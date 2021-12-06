Відривний м'ясний пиріг «Лапа тигра» — смачна страва на новорічному столі
Щоб гідно зустріти господаря 2022 року, кулінари радять приготувати не лише різні салати, а й страви, що символізують тигра. Спеціалісти сайту vsevkulinary рекомендують м'ясний відривний пиріг «Лапа тигра», який прикрасить новорічний стіл.
Лапа тигра
Продукти
Борошно — 330 г
Рослинна олія — 30 мл у тісто+ 25 мл для начинки
Сіль — 3 г
Цукор — 18 г
Дріжджі — 7 г
Сметана — 25 мл
Вода — 160 мл
Фарш — 300 г
Томатна паста — 25 мл
Гранульований часник — 1 г
Мускатний горіх — 1,5 г
Паприка — 2 г
Сіль, перець, зелень — до смаку.
Приготування
Спочатку замісити тісто. У миску викласти сіль, цукор, олію та сметану.
Додати воду, перемішати суміш віночком.
Частками всипати борошно й замісити м'яке злегка липке тісто.
Миску змастити олією, викласти тісто й затягнути миску харчовою плівкою. Залишити для підйому на півтори години.
Приготувати начинку. Цибулю обсмажити на сковороді до прозорості в олії. Додати фарш, сіль, перець, спеції.
Обсмажити фарш, розбиваючи грудочки лопаткою. Додати паприку, томатну пасту та дрібно нарізаний кріп з петрушкою. Остудити начинку.
Тісто, що підійшло, розділити на 2 частини.
Одну частину розкачати у великий коржик, по центру викласти фарш, з'єднати краї коржика.
Другу частину розділити на 4 частини. Сформувати пиріжки з начинкою.
На антипригарний килимок викласти всі частини швом униз. Великій частині надати форму серця, а «пальці» викласти на деякій відстані один від одного. Виріб накрити рушником та залишити на 20 хвилин для підйому.
Змастити «лапу» жовтком й випікати у духовці до золотистого кольору протягом 35−40 хвилин при 210 градусах.
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