Ідеальне поєднання: рецепт ніжного та легкого у приготуванні салату «Пандора»

Чим ближче до новорічних свят, тим більше в мережі з'являється рецептів святкових салатів. Ще один наводить Telegram-ресурс Домашня консервація.

Щоб приготувати апетитний та яскравий салат «Пандора», вам знадобляться:

500 г шампіньйонів;

150 г сиру;

1 банка солодкої кукурудзи;

1 велика цибулина;

майонез для заправки.

Етапи приготування

Цибулю обсмажуємо на рослинній олії до золотистого кольору.

Коли цибуля підрум'яниться, додаємо нарізані на тонкі пластинки шампіньони і смажимо до готовності 5−10 хвилин.

До теплих грибів додаємо тертий сир (важливо, щоб сир як слід розплавився) і кукурудзу.

Заправляємо майонезом.

Добре перемішуємо, даємо настоятися і подаємо до столу.

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