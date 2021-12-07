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Книга рецептів

Ідеальне поєднання: рецепт ніжного та легкого у приготуванні салату «Пандора»

19:37 7 грудня 2021
Салат

Чим ближче до новорічних свят, тим більше в мережі з'являється рецептів святкових салатів. Ще один наводить Telegram-ресурс Домашня консервація.

Щоб приготувати апетитний та яскравий салат «Пандора», вам знадобляться:

  • 500 г шампіньйонів;
  • 150 г сиру;
  • 1 банка солодкої кукурудзи;
  • 1 велика цибулина;
  • майонез для заправки.

Етапи приготування

Цибулю обсмажуємо на рослинній олії до золотистого кольору.

Коли цибуля підрум'яниться, додаємо нарізані на тонкі пластинки шампіньони і смажимо до готовності 5−10 хвилин.

До теплих грибів додаємо тертий сир (важливо, щоб сир як слід розплавився) і кукурудзу.

Заправляємо майонезом.

Добре перемішуємо, даємо настоятися і подаємо до столу.

Рекомендуємо також звернути увагу на прості рецепти закуски «Мандаринки» та пирога з грибами, помідорами чері та курячою грудкою.

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