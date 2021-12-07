Ідеальне поєднання: рецепт ніжного та легкого у приготуванні салату «Пандора»
Чим ближче до новорічних свят, тим більше в мережі з'являється рецептів святкових салатів. Ще один наводить Telegram-ресурс Домашня консервація.
Щоб приготувати апетитний та яскравий салат «Пандора», вам знадобляться:
- 500 г шампіньйонів;
- 150 г сиру;
- 1 банка солодкої кукурудзи;
- 1 велика цибулина;
- майонез для заправки.
Етапи приготування
Цибулю обсмажуємо на рослинній олії до золотистого кольору.
Коли цибуля підрум'яниться, додаємо нарізані на тонкі пластинки шампіньони і смажимо до готовності 5−10 хвилин.
До теплих грибів додаємо тертий сир (важливо, щоб сир як слід розплавився) і кукурудзу.
Заправляємо майонезом.
Добре перемішуємо, даємо настоятися і подаємо до столу.
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