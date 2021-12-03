Чудовий перекус: рецепт сирних оладок за 10 хвилин
Тісто для оладок можна робити не тільки на кефірі, але й на йогурті з ряженкою.
Рецепт сирних оладок, на приготування яких потрібно лише 10 хвилин, представили на ресурсі «Шеф-повар».
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 60 г густого йогурту (4%);
- 45 г ряжанки (2,5%);
- 25 г рисового борошна;
- 20 г твердого сиру;
- 2 кульки моцарели;
- ½ч.л розпушувача;
- Спеції.
Процес приготування докладно показаний на відео.
Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати оладки з гарбуза та подати їх із соусом наршараб.
Також можна приготувати грушеві оладки, які можна подавати до столу з медом, сметаною, згущеним молоком або просто так.
Фото — скріншот117
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