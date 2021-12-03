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Чудовий перекус: рецепт сирних оладок за 10 хвилин

16:08 3 грудня 2021
Оладки

Тісто для оладок можна робити не тільки на кефірі, але й на йогурті з ряженкою.

Рецепт сирних оладок, на приготування яких потрібно лише 10 хвилин, представили на ресурсі «Шеф-повар».

Інгредієнти:

  • 1 яйце;
  • 60 г густого йогурту (4%);
  • 45 г ряжанки (2,5%);
  • 25 г рисового борошна;
  • 20 г твердого сиру;
  • 2 кульки моцарели;
  • ½ч.л розпушувача;
  • Спеції.

Процес приготування докладно показаний на відео.

Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати оладки з гарбуза та подати їх із соусом наршараб.

Також можна приготувати грушеві оладки, які можна подавати до столу з медом, сметаною, згущеним молоком або просто так.

Фото — скріншот

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