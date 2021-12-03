Чудовий перекус: рецепт сирних оладок за 10 хвилин

Тісто для оладок можна робити не тільки на кефірі, але й на йогурті з ряженкою.

Рецепт сирних оладок, на приготування яких потрібно лише 10 хвилин, представили на ресурсі «Шеф-повар».

Інгредієнти: 1 яйце;

60 г густого йогурту (4%);

45 г ряжанки (2,5%);

25 г рисового борошна;

20 г твердого сиру;

2 кульки моцарели;

½ч.л розпушувача;

Спеції.

Процес приготування докладно показаний на відео.

Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати оладки з гарбуза та подати їх із соусом наршараб.

Також можна приготувати грушеві оладки, які можна подавати до столу з медом, сметаною, згущеним молоком або просто так.

Фото — скріншот

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