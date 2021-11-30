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Смак дитинства: найпростіший рецепт оладок на кефірі

16:59 30 листопада 2021
оладки

Знайомі з дитинства оладки на кефірі часом не виходять пишними, оскільки не завжди вдається витримувати правильне співвідношення рідини та борошна. Telegram-канал Шеф-кухар радить використовувати для оладок трохи підігрітий кефір, борошно вводити невеликими порціями, а соду додавати в останню чергу. В цьому випадку тісто для оладок має добре підійти і вийти пухким.

Оладки на кефірі

  • Кефір — 300 мл;
  • Борошно — 210−220 г;
  • Яйце — 1 шт;
  • Сіль — 0,5 ч.л.;
  • Цукор — 4 ч.л.;
  • Сода — 0,5 ч.л.

Яйця змішати з кефіром, сіллю та цукром, поступово додати просіяне борошно, перемішати, додати соду, залишити на 15 хвилин. Випікати оладки на невеликому вогні з двох сторін.

Нагадаємо, для тих, хто дотримується дієти, існують рецепти оладок з мінімальною кількістю калорій. Також можна приготувати грушеві оладки або оладки з гарбузом.

Фото pixabay.com

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