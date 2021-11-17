Грушові оладки: швидкий рецепт для економних господарок

У розпал сезону осіннього фруктового достатку гріх не побалувати родину ароматними стравами. Знахідкою будь-якої господині, наприклад, стануть грушові оладки, які можна подавати до столу з медом, сметаною, згущеним молоком або ж просто так, рекомендує Telegram-канал «Сніданок на кожен день».

Необхідні продукти:

Для подачі (за бажанням):

Етапи приготування:

Груші миємо під проточною водою і знімаємо з них шкірку (якщо вона м'яка, цього можна не робити) і натираємо на великій тертці в глибоку миску.

З лимона вичавлюємо сік і додаємо до натертих груш 1 ч. ложку, щоб вони в процесі приготування оладок не потемніли. У грушеву масу розбиваємо яйце і добре перемішуємо масу.

У чайній ложці гасимо соду ложкою соку лимона та додаємо до грушевої маси. Знову добре перемішуємо.

Поступово втручаємо в масу просіяне пшеничне борошно, намагаючись досягти консистенції густої сметани. Залежно від соковитості груш та розмірів яйця може знадобитися більша чи менша кількість борошна.

Все ретельно перемішуємо. Даємо тесту кілька хвилин постояти.

Смажимо на скороводі, як звичайні оладки.