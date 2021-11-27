Омлет за одну хвилину: простий, але оригінальний рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував супершвидкісний спосіб приготування омлету. Секрет у тому, що звична яєчно-овочева суміш не смажиться, а вариться, будучи попередньо поміщеною в пакет із харчового пластику. Таким чином омлет виходить дієтичним, без краплі олії. Рецепт Хіменес-Браво розмістив у Instagram.
Омлет за хвилину
- Яйце — 3 шт.;
- Помідори чері — 100 г;
- Молоко — 50 г;
- Кукурудза — 50 г;
- Цибуля зелена — 30 г;
- Сіль, перець — до смаку.
Яйця трохи збити, посолити, поперчити. Помідори розрізати навпіл. Порізати цибулю.
У пакет залити яйця, додати молоко, чері, цибулю, кукурудзу.
У киплячу воду помістити пакет із омлетом. Варити до готовності.
Нагадаємо, щоб перетворити омлет на оригінальну страву, можна запекти його у вигляді мафінів. Для сніданку ідеально підійде омлет по-турецькому, а вегани оцінять рецепт «омлету» з тофу.211
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