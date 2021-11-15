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Акцент на помідори та трави: як приготувати смачну грузинську яєчню чирбулі

11:17 15 листопада 2021
чирбулі чи грузинська яєчня

У грузинській кухні яєчня чирбулі посідає особливе місце. Страву готують зі свіжих яєць у соусі з волоських горіхів на основі томатів з цибулею, часником, зеленню та традиційними грузинськими спеціями.

Досить простий рецепт, у якому основний акцент робиться на помідори та трави, пропонують кулінари сайту «Домашній».

Найкраще використовувати свіжі томати, але в холодну пору року через відсутність таких підійдуть і консервовані у власному соку. Готується така страва швидко, менш ніж за пів години.

Яєчня чирбулі

Продукти
3 яйця;
1 цибулина;
30 г вершкового масла;
2 ст. л. кукурудзяного борошна;
3 великі помідори (можна замінити консервованими томатами у власному соку);
0,5 ст. окропу;
2 зубчики часнику;
сіль та свіжомелений перець — до смаку;
невеликий пучок базиліка;

Приготування
Розтопити вершкове масло на сковороді, нарізати дрібними кубиками і обсмажити на невеликому полум'ї цибулю, поки вона не стане прозорою.

Потім у сковороду додається кукурудзяне борошно.

Свіжі помідори бланшувати та зняти з них шкірку. Томати грубо нарізаються й додатково розминаються вилкою. Готувати їх потрібно разом з цибулею на середньому вогні, поки маса злегка не загусне.

У помідори з цибулею заливають окріп та нарізаний часник. У масу додається сіль та чорний перець до смаку. Такий соус потрібно уварювати протягом семи хвилин.

За допомогою ложки потрібно зробити в соусі три заглиблення, в кожне з них розбити по яйцю, щоб вони залишилися по можливості цілими. У цей момент до соусу додаються листочки базиліка.

Чирбулі готується на повільному вогні без кришки. Достатньо кількох хвилин. Білок повинен трохи побіліти, а жовток в оригінальному рецепті залишається рідким.

При подачі грузинську яєчню посипають рубаним базиліком.

Нагадаємо, зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал раніше поділилася рецептом яєчні з тофу. Страва ідеально підходить для смачного та здорового сніданку.

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