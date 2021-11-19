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Знаменитий турецький омлет: рецепт яскравого та смачного сніданку від шеф-кухаря Величка

13:49 19 листопада 2021
Омлет

Бренд-шеф Андрій Величко, який раніше розповів, як готувати молдавські вертути, поділився рецептом смачного сніданку — знаменитого турецького омлету, адаптованого з урахуванням локальних продуктів та спецій.

«Сам рецепт вкрай простий — усі овочі потрібно нарізати дрібними кубиками і один за одним додавати до пательні, у міру приготування. Спочатку цибуля, за нею перець і після — томати. Але головне — додавання частини паприки до овочів, і частини — до яєць» , — пише кулінар на своїй сторінці у соцмережах і додає, що це змінює смак омлету.

Він рекомендує подавати цю страву з великою кількістю свіжої кінзи або петрушки.

«У вас вийде дуже яскравий, смачний і з турецькими мотивами сніданок» , — додав він.

Інгредієнти:

  • 1 солодкий перець;
  • 1 солодка фіолетова цибулина;
  • 1−2 помідори;
  • ¼ гострого перцю;
  • Чайна ложка копченої паприки;
  • 2 ст ложки рослинної олії (соняшникової, конопляної, з виноградних кісточок);
  • Сіль, чорний перець до смаку;
  • Зелень кінзи;
  • Яйця.

«Такий омлет дуже популярний у нас у Бессарабії. Я, наприклад, готую його у вигляді яєчні і ще додаю трохи підчеревки», — додав Андрій Величко.

Раніше бренд-шеф розповів, як приготувати смачні сирники за 15 хвилин та дав простий рецепт курячих котлет, які не складні у приготуванні.

Фото з Pixabay.

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