Знаменитий турецький омлет: рецепт яскравого та смачного сніданку від шеф-кухаря Величка
Бренд-шеф Андрій Величко, який раніше розповів, як готувати молдавські вертути, поділився рецептом смачного сніданку — знаменитого турецького омлету, адаптованого з урахуванням локальних продуктів та спецій.
«Сам рецепт вкрай простий — усі овочі потрібно нарізати дрібними кубиками і один за одним додавати до пательні, у міру приготування. Спочатку цибуля, за нею перець і після — томати. Але головне — додавання частини паприки до овочів, і частини — до яєць» , — пише кулінар на своїй сторінці у соцмережах і додає, що це змінює смак омлету.
Він рекомендує подавати цю страву з великою кількістю свіжої кінзи або петрушки.
«У вас вийде дуже яскравий, смачний і з турецькими мотивами сніданок» , — додав він.
Інгредієнти:
- 1 солодкий перець;
- 1 солодка фіолетова цибулина;
- 1−2 помідори;
- ¼ гострого перцю;
- Чайна ложка копченої паприки;
- 2 ст ложки рослинної олії (соняшникової, конопляної, з виноградних кісточок);
- Сіль, чорний перець до смаку;
- Зелень кінзи;
- Яйця.
«Такий омлет дуже популярний у нас у Бессарабії. Я, наприклад, готую його у вигляді яєчні і ще додаю трохи підчеревки», — додав Андрій Величко.
Раніше бренд-шеф розповів, як приготувати смачні сирники за 15 хвилин та дав простий рецепт курячих котлет, які не складні у приготуванні.
Фото з Pixabay.400
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