Смачні пиріжки з грибами, рибою та м'ясом: найвдаліший рецепт тіста
Дріжджове тісто відмінно підійде як для приготування смажених пиріжків, так і пирогів, запечених у духовці.
Один із рецептів тіста пропонує «Шеф-повар», називаючи його «найвдалішим». А з начинкою для пирогів можна й пофантазувати.
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне — 500 гр;
- Тепле молоко — 260 гр;
- Дріжджі — 13 гр (свіжі) або 5 гр (сухі);
- Жовтки — 3 шт;
- Масло — 90 гр;
- Цукор — 45 гр;
- Сіль — 10 гр.
Приготування:
- Підігріте молоко змішати з дріжджами, додати трохи цукру і поставити у тепле місце на 15 хвилин.
- Масло розтопити і змішати з цукром та сіллю.
- З'єднати молочну суміш з маслом, додати жовтки та перемішати.
- Додати борошно і добре перемішати.
- Накрити тісто плівкою і залишити на годину у теплому місці.
- Готове тісто розділити на рівні частини, додати начинку у сформовані «човники» і відправити пироги у духовку (180 градусів) хвилин на 40.
Начинка:
- Сирна — сулугуні та копчений сулугуні, жовток, зелень, ложка сметани, сіль.
- Рибна — свіжа риба, обсмажена до готовності цибуля, сіль, перець і шматочок вершкового масла.
- З шинкою — сир, шинка, трохи сметани, часник, сіль та перець за смаком.
- З фаршем — фарш, цибуля ріпчаста, сира картопля (все подрібнити блендером), зелень, сіль, перець, трохи вершкового масла.
Раніше кондитер Ліза Глинська поділилася рецептами лимонного пирога та яблучного у сирному тесті.
Фото — скріншот.114
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