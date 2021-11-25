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Смачні пиріжки з грибами, рибою та м'ясом: найвдаліший рецепт тіста

9:22 25 листопада 2021
Пироги

Дріжджове тісто відмінно підійде як для приготування смажених пиріжків, так і пирогів, запечених у духовці.

Один із рецептів тіста пропонує «Шеф-повар», називаючи його «найвдалішим». А з начинкою для пирогів можна й пофантазувати.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне — 500 гр;
  • Тепле молоко — 260 гр;
  • Дріжджі — 13 гр (свіжі) або 5 гр (сухі);
  • Жовтки — 3 шт;
  • Масло — 90 гр;
  • Цукор — 45 гр;
  • Сіль — 10 гр.

Приготування:

  • Підігріте молоко змішати з дріжджами, додати трохи цукру і поставити у тепле місце на 15 хвилин.
  • Масло розтопити і змішати з цукром та сіллю.
  • З'єднати молочну суміш з маслом, додати жовтки та перемішати.
  • Додати борошно і добре перемішати.
  • Накрити тісто плівкою і залишити на годину у теплому місці.
  • Готове тісто розділити на рівні частини, додати начинку у сформовані «човники» і відправити пироги у духовку (180 градусів) хвилин на 40.

Начинка:

  • Сирна — сулугуні та копчений сулугуні, жовток, зелень, ложка сметани, сіль.
  • Рибна — свіжа риба, обсмажена до готовності цибуля, сіль, перець і шматочок вершкового масла.
  • З шинкою — сир, шинка, трохи сметани, часник, сіль та перець за смаком.
  • З фаршем — фарш, цибуля ріпчаста, сира картопля (все подрібнити блендером), зелень, сіль, перець, трохи вершкового масла.

Раніше кондитер Ліза Глинська поділилася рецептами лимонного пирога та яблучного у сирному тесті.

Фото — скріншот.

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