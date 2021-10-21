М'які та з хрусткою скоринкою: покроковий рецепт смажених пиріжків з капустою з дріжджового тіста

Багато любителів пиріжків та пончиків пам'ятають смачні смажені пиріжки з повидлом, які можна було купити у будь-якій шкільній їдальні.

Кулінари сайту cookpad пропонують рецепт м'яких з хрусткою скоринкою пиріжків з капустою з пісного дріжджового тіста.

Пиріжки з капустою Продукти

Для тіста

400 мл води

1,5 стіл. лож. цукру

0,5 ч. лож. солі

3 стол. лож. олії

550−600 г борошна

1,5 ч. лож. дріжджів



Для начинки

500−600 г капусти

1 морква

1 цибулина

1 стіл. лож. томатної пасти

до смаку сіль, перець Приготування

У теплій воді розчинити цукор, додати дріжджі, додати 5 стол. ложок борошна, перемішати. Накрити та залишити на 20−30 хвилин. Додати сіль й борошно, що залишилося, і масло, замісити тісто. Накрити його, поставити в тепле місце на 1,5 або 2 години. Для начинки капусту нашаткувати, додати терту моркву, дрібно нарізану цибулю, томатну пасту, сіль, перець та все перемішати. Смажити капусту до готовності без кришки. Взяти 1/3 частину тіста, розкачати, вирізати кола за допомогою чашки (товщина 0,5 см) У центр кружечків розкласти начинку, зробити пиріжки. Смажити пиріжки на олії з двох сторін до золотистого кольору. Готові пиріжки викладати на паперовий рушник.

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