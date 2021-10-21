М'які та з хрусткою скоринкою: покроковий рецепт смажених пиріжків з капустою з дріжджового тіста
Багато любителів пиріжків та пончиків пам'ятають смачні смажені пиріжки з повидлом, які можна було купити у будь-якій шкільній їдальні.
Кулінари сайту cookpad пропонують рецепт м'яких з хрусткою скоринкою пиріжків з капустою з пісного дріжджового тіста.
Пиріжки з капустою
Продукти
Для тіста
400 мл води
1,5 стіл. лож. цукру
0,5 ч. лож. солі
3 стол. лож. олії
550−600 г борошна
1,5 ч. лож. дріжджів
Для начинки
500−600 г капусти
1 морква
1 цибулина
1 стіл. лож. томатної пасти
до смаку сіль, перець
Приготування
У теплій воді розчинити цукор, додати дріжджі, додати 5 стол. ложок борошна, перемішати. Накрити та залишити на 20−30 хвилин.
Додати сіль й борошно, що залишилося, і масло, замісити тісто. Накрити його, поставити в тепле місце на 1,5 або 2 години.
Для начинки капусту нашаткувати, додати терту моркву, дрібно нарізану цибулю, томатну пасту, сіль, перець та все перемішати. Смажити капусту до готовності без кришки.
Взяти 1/3 частину тіста, розкачати, вирізати кола за допомогою чашки (товщина 0,5 см)
У центр кружечків розкласти начинку, зробити пиріжки.
Смажити пиріжки на олії з двох сторін до золотистого кольору.
Готові пиріжки викладати на паперовий рушник.
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