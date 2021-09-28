«Смак дитинства»: універсальний рецепт смажених пиріжків з повидлом

В книзі рецептів «ФАКТІВ» представлено безліч різних варіантів випічки від відомих кулінарів. Сьогодні пропонуємо простий рецепт смажених пиріжків, який багатьом нагадає смак дитинства.

Хоча пиріжки далеко не дієтичні, але при правильному режимі смаження це тісто вбирає мало жиру.

Смажені пиріжки з повидлом Продукти для 15 пиріжків вода 250 мл сухі швидкодіючі дріжджі 6 грам цукор 20 грам

сіль ½ ч.л.

олія 30 грам

борошно 400 гр

яблучне повидло 400 грам Приготування В воду кімнатної температури всипати дріжджі, додати цукор та сіль, перемішати. Поступово додаючи просіяне борошно, замісити. Місити, поки тісто не стане гладким й однорідним. Перекласти тісто в змащену олією миску, накрити рушником, залишити для вистоювання на 1−2 години. Тісто, що підійшло, перекласти на присипану борошном поверхню й розділити на 15 частин. З кожної сформувати кульку. Розкачати кульки в коржі, в центр покласти по парі чайних ложок повидла. Сформувати пиріжки й залишити їх підійти протягом хвилин 20. Олію розігріти на середньо сильному вогні. Пиріжки смажимо по парі хвилин з двох сторін. Перекласти готові пиріжки на паперові рушники, щоб вібрався зайвий жир.

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