Бомбічний смак та ніжне тісто: покроковий рецепт сливового пирога на кефірі

Осінь багата фруктами й овочами. І кулінари вміло використовують дари природи для приготування смачних страв та випічки.

На сайті 1000.menu пропонується рецепт м'якого пирога на кефірі з приємною сливовою кислинкою.

У цьому пирозі тісто виходить дуже м'яким. А кисленька сливова начинка надає пирогу особливий шарм.

Сливовий пиріг на кефірі Інгредієнти на 8 порцій борошно — 230 г

цукор 150 г

кефір -150 г

вершкове масло -60 г

яйця -2 шт.

сода харчова -0.5 чайн.л.

сливи -350г Приготування Яйця збити з цукром, додати м'яке вершкове масло і ще раз збити до однорідності. З'єднати соду та кефір й залишити на пару хвилин. Влити кефір в яєчну суміш, перемішати. Борошно просіяти та при постійному збиванні додати в тісто. Тісто по консистенції виходить як густа сметана. Начинка. Сливи вимити, розрізати навпіл, видалити кісточки і нарізати скибочками. Тісто викласти у змащену вершковим маслом форму. Зверху розкласти скибочки слив, злегка вдавлюючи їх у тісто. Випікати пиріг близько 45 хвилин при 180 °C. Готовий пиріг вийняти з форми, посипати цукровою пудрою та нарізати на шматочки.

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