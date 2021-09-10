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Бомбічний смак та ніжне тісто: покроковий рецепт сливового пирога на кефірі

19:19 10 вересня 2021
пиріг

Осінь багата фруктами й овочами. І кулінари вміло використовують дари природи для приготування смачних страв та випічки.

На сайті 1000.menu пропонується рецепт м'якого пирога на кефірі з приємною сливовою кислинкою.

У цьому пирозі тісто виходить дуже м'яким. А кисленька сливова начинка надає пирогу особливий шарм.

Сливовий пиріг на кефірі

Інгредієнти на 8 порцій

борошно — 230 г
цукор 150 г
кефір -150 г
вершкове масло -60 г
яйця -2 шт.
сода харчова -0.5 чайн.л.
сливи -350г

Приготування

Яйця збити з цукром, додати м'яке вершкове масло і ще раз збити до однорідності.

З'єднати соду та кефір й залишити на пару хвилин.

Влити кефір в яєчну суміш, перемішати.

Борошно просіяти та при постійному збиванні додати в тісто.

Тісто по консистенції виходить як густа сметана.

Начинка. Сливи вимити, розрізати навпіл, видалити кісточки і нарізати скибочками.

Тісто викласти у змащену вершковим маслом форму.

Зверху розкласти скибочки слив, злегка вдавлюючи їх у тісто.

Випікати пиріг близько 45 хвилин при 180 °C.

Готовий пиріг вийняти з форми, посипати цукровою пудрою та нарізати на шматочки.

Раніше «ФАКТИ» публікували кілька рецептів з яблуками. До переліку увійшли повидло, солодка випічка, салат та м'ясна страва.

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