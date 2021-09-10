Бомбічний смак та ніжне тісто: покроковий рецепт сливового пирога на кефірі
Осінь багата фруктами й овочами. І кулінари вміло використовують дари природи для приготування смачних страв та випічки.
На сайті 1000.menu пропонується рецепт м'якого пирога на кефірі з приємною сливовою кислинкою.
У цьому пирозі тісто виходить дуже м'яким. А кисленька сливова начинка надає пирогу особливий шарм.
Сливовий пиріг на кефірі
Інгредієнти на 8 порцій
борошно — 230 г
цукор 150 г
кефір -150 г
вершкове масло -60 г
яйця -2 шт.
сода харчова -0.5 чайн.л.
сливи -350г
Приготування
Яйця збити з цукром, додати м'яке вершкове масло і ще раз збити до однорідності.
З'єднати соду та кефір й залишити на пару хвилин.
Влити кефір в яєчну суміш, перемішати.
Борошно просіяти та при постійному збиванні додати в тісто.
Тісто по консистенції виходить як густа сметана.
Начинка. Сливи вимити, розрізати навпіл, видалити кісточки і нарізати скибочками.
Тісто викласти у змащену вершковим маслом форму.
Зверху розкласти скибочки слив, злегка вдавлюючи їх у тісто.
Випікати пиріг близько 45 хвилин при 180 °C.
Готовий пиріг вийняти з форми, посипати цукровою пудрою та нарізати на шматочки.
Раніше «ФАКТИ» публікували кілька рецептів з яблуками. До переліку увійшли повидло, солодка випічка, салат та м'ясна страва.213
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter