Знамениті бессарабські вертути: покроковий рецепт неймовірно смачних ласощів від шефа Величка

Бренд-шеф Андрій Величко, який розповів, як приготувати дуже смачні сирники, поділився доступним рецептом бессарабських вертутів з гарбузом.

«Страва сезонна, осіння, і ми завжди чекаємо осені, щоб приготувати улюблені вертути», — написав Величко у Facebook.

Бессарабські вертути

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1 упаковка тіста філо — 400−500 грамів

1 кг медового гарбуза

8 ст ложок цукру

2 ст ложки картопляного крохмалю

100 г вершкового масла

100 г олії

горішки, родзинки — за бажанням

1 яйце для змащування вертутів під час випікання



Приготування

Тісто філо продається у відділах заморозки у звичайних магазинах. Купив таке тісто, можна тримати його в морозилці. За 20 хвилин до приготування страви, тісто дістати з морозилки.

Для начинки гарбуз очистити від шкірки й натерти на тертці.

Окремо змішати цукор з крохмалем — цим цукром потрібно посипати начинку безпосередньо перед запіканням.

Розтопити трохи вершкового масла, змішати його з олією.

Викласти на стіл лист тіста, змастити його олією (тонко, пензликом), і накрити другим листом, повторюючи операцію з маслом.

На один край викласти гарбуз, посипати сумішшю цукру з крохмалем.

Загорнути виріб, й викласти на деко для запікання.

Готові рулетики змастити маслом та трохи посипати цукром.

Випікати при 180С приблизно 30−40 хвилин.

Орієнтовно за 15 хвилин до готовності змазати вертути яйцем, тоді вони стануть ще гарнішими й смачнішими.