Знамениті бессарабські вертути: покроковий рецепт неймовірно смачних ласощів від шефа Величка
Бренд-шеф Андрій Величко, який розповів, як приготувати дуже смачні сирники, поділився доступним рецептом бессарабських вертутів з гарбузом.
«Страва сезонна, осіння, і ми завжди чекаємо осені, щоб приготувати улюблені вертути», — написав Величко у Facebook.
Бессарабські вертути
Продукти
1 упаковка тіста філо — 400−500 грамів
1 кг медового гарбуза
8 ст ложок цукру
2 ст ложки картопляного крохмалю
100 г вершкового масла
100 г олії
горішки, родзинки — за бажанням
1 яйце для змащування вертутів під час випікання
Приготування
Тісто філо продається у відділах заморозки у звичайних магазинах. Купив таке тісто, можна тримати його в морозилці. За 20 хвилин до приготування страви, тісто дістати з морозилки.
Для начинки гарбуз очистити від шкірки й натерти на тертці.
Окремо змішати цукор з крохмалем — цим цукром потрібно посипати начинку безпосередньо перед запіканням.
Розтопити трохи вершкового масла, змішати його з олією.
Викласти на стіл лист тіста, змастити його олією (тонко, пензликом), і накрити другим листом, повторюючи операцію з маслом.
На один край викласти гарбуз, посипати сумішшю цукру з крохмалем.
Загорнути виріб, й викласти на деко для запікання.
Готові рулетики змастити маслом та трохи посипати цукром.
Випікати при 180С приблизно 30−40 хвилин.
Орієнтовно за 15 хвилин до готовності змазати вертути яйцем, тоді вони стануть ще гарнішими й смачнішими.
Кулінар пише, що тісто філо можна замінити на листкове тісто, тонко його розкачати.
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