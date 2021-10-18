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Знамениті бессарабські вертути: покроковий рецепт неймовірно смачних ласощів від шефа Величка

19:31 18 жовтня 2021
вертути

Бренд-шеф Андрій Величко, який розповів, як приготувати дуже смачні сирники, поділився доступним рецептом бессарабських вертутів з гарбузом.

«Страва сезонна, осіння, і ми завжди чекаємо осені, щоб приготувати улюблені вертути», — написав Величко у Facebook.

Бессарабські вертути

Продукти

1 упаковка тіста філо — 400−500 грамів
1 кг медового гарбуза
8 ст ложок цукру
2 ст ложки картопляного крохмалю
100 г вершкового масла
100 г олії
горішки, родзинки — за бажанням
1 яйце для змащування вертутів під час випікання

Приготування
Тісто філо продається у відділах заморозки у звичайних магазинах. Купив таке тісто, можна тримати його в морозилці. За 20 хвилин до приготування страви, тісто дістати з морозилки.

Для начинки гарбуз очистити від шкірки й натерти на тертці.

Окремо змішати цукор з крохмалем — цим цукром потрібно посипати начинку безпосередньо перед запіканням.

Розтопити трохи вершкового масла, змішати його з олією.

Викласти на стіл лист тіста, змастити його олією (тонко, пензликом), і накрити другим листом, повторюючи операцію з маслом.

На один край викласти гарбуз, посипати сумішшю цукру з крохмалем.

Загорнути виріб, й викласти на деко для запікання.

Готові рулетики змастити маслом та трохи посипати цукром.

Випікати при 180С приблизно 30−40 хвилин.

Орієнтовно за 15 хвилин до готовності змазати вертути яйцем, тоді вони стануть ще гарнішими й смачнішими.

Кулінар пише, що тісто філо можна замінити на листкове тісто, тонко його розкачати.

Раніше Андрій Величко поділився простим рецептом смачних курячих котлет та розповів, як правильно приготувати білі гриби.

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