27.22 / 27.47 32.44 / 32.86
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Сирники за 15 хвилин: бренд-шеф Андрій Величко поділився власним рецептом приготування улюбленої українцями страви

14:54 26 червня 2021
сирники

Як і вареники з вишнею, сирники — одна з найулюбленіших страв українців. При цьому для шеф-кухарів у ресторані це одна з найскладніших страв. Адже часто під словом «сирники» кожна людина розуміє свої ласощі.

Бренд-шеф Андрій Величко поділився рецептом сирників, які можна приготувати за 15 хвилин.

Сирники


Інгредієнти на 2 порції
сир жирний — 300 г
жовтки — 2 шт.
манка або борошно — 1−3 ст. л.
цукор — 1 ст. л.
сіль — 1 щіпка
ванільний цукор або екстракт
родзинки чорні — 40 г (2 ст. л.)
манка для панірування — ½ склянки
масло для обсмажування — 3−4 ст. л., додати, якщо знадобиться.

Приготування

Вибрати сир. Краще взяти жирний або середньої жирності, домашній, не кислий. Його потрібно пом'яти виделкою, щоб не було грудок.

До сиру додати жовтки й цукор, перемішати, присоливши й додавши ваніль.

Борошно і манку додавати потроху і перемішувати. Має вийти досить щільне тісто, хоча до рук воно буде липнути.

У самому кінці додати промиті родзинки. Маса для сирників готова.

З маси столовою ложкою брати тісто, руками формувати кульку й обваляти її в манці дуже щільно — щоб всю поверхню закрила манка.

Потім кульку трохи приплюснути на стільниці плоскою стороною ножа й сформувати края. У результаті виходять шайби з сирного тіста, запаніровані в манці.

До цього часу потрібно на плиту поставити грітися пательню.

Сформовані сирники смажити на звичайній соняшниковій олії. На середньому вогні сирники смажаться близько 8−12 хвилин. Можна їх запекти в духовці — тоді вони вийдуть зовсім нежирними.

Готові сирники перекласти на серветку й подавати до столу.

До десерту підійде фруктовий салат, варення або джем, сметана, йогурт, мед або кленовий сироп.

Величко також розповів, що якщо цукор прибрати, а додати трохи рубленого кропу, вийдуть шикарні несолодкі сирники.

А якщо в масу для сирників, додати розпушувача на кінчику ножа, сирники будуть ще й пишними.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти хлібного квасу від Євгена Клопотенка й солоного смузі від Віталіни Гулузаде.

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

МТБ БАНК увійшов в ТОП-10 провідних банків в трьох номінаціях, – дослідження

МТБ БАНК увійшов в ТОП-10 провідних банків в трьох номінаціях, — дослідження

Будинок і вінки на похороні

На Полтавщині загадково загинула 16-річна дівчина: побої знімали прямо в труні

карта банку

У клієнтів «ПриватБанку» повторно списали гроші з карток: що кажуть у банку

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.