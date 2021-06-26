Сирники за 15 хвилин: бренд-шеф Андрій Величко поділився власним рецептом приготування улюбленої українцями страви

Як і вареники з вишнею, сирники — одна з найулюбленіших страв українців. При цьому для шеф-кухарів у ресторані це одна з найскладніших страв. Адже часто під словом «сирники» кожна людина розуміє свої ласощі.

Бренд-шеф Андрій Величко поділився рецептом сирників, які можна приготувати за 15 хвилин.

Сирники



Інгредієнти на 2 порції

сир жирний — 300 г

жовтки — 2 шт.

манка або борошно — 1−3 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1 щіпка

ванільний цукор або екстракт

родзинки чорні — 40 г (2 ст. л.)

манка для панірування — ½ склянки

масло для обсмажування — 3−4 ст. л., додати, якщо знадобиться. Приготування Вибрати сир. Краще взяти жирний або середньої жирності, домашній, не кислий. Його потрібно пом'яти виделкою, щоб не було грудок. До сиру додати жовтки й цукор, перемішати, присоливши й додавши ваніль. Борошно і манку додавати потроху і перемішувати. Має вийти досить щільне тісто, хоча до рук воно буде липнути. У самому кінці додати промиті родзинки. Маса для сирників готова. З маси столовою ложкою брати тісто, руками формувати кульку й обваляти її в манці дуже щільно — щоб всю поверхню закрила манка. Потім кульку трохи приплюснути на стільниці плоскою стороною ножа й сформувати края. У результаті виходять шайби з сирного тіста, запаніровані в манці. До цього часу потрібно на плиту поставити грітися пательню. Сформовані сирники смажити на звичайній соняшниковій олії. На середньому вогні сирники смажаться близько 8−12 хвилин. Можна їх запекти в духовці — тоді вони вийдуть зовсім нежирними. Готові сирники перекласти на серветку й подавати до столу. До десерту підійде фруктовий салат, варення або джем, сметана, йогурт, мед або кленовий сироп.

Величко також розповів, що якщо цукор прибрати, а додати трохи рубленого кропу, вийдуть шикарні несолодкі сирники.

А якщо в масу для сирників, додати розпушувача на кінчику ножа, сирники будуть ще й пишними.

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