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Смачні курячі котлети, які зовсім не складно повторити: рецепт шефа Андрія Величко

13:50 30 вересня 2021
Котлети

Шеф-кухар Андрій Величко, який раніше розповів, як приготувати сир халлумі з персиками та горішками, поділився у Facebook простим рецептом курячих котлет.

Інгредієнти:

  • 2 грудки домашньої курки
  • 2 ніжки домашньої курки
  • 400 г ріпчастої цибулі
  • 50 г вершкового масла
  • 50 г рослинного масла
  • 5 яєць
  • панірувальні сухарі
  • сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Підбирається домашня курка «бройлерної» породи вагою близько 1200 г
  2. Ріпчаста цибуля нарізається середнім кубиком і обсмажується на суміші вершкового та рослинного масел до золотистого кольору.
  3. З п'яти яєць одне знадобиться цілком, а з інших чотирьох — лише жовтки. М'ясо слід пропустити через м'ясорубку разом з обсмаженою цибулею (не забути разом з цибулею відправити до фаршу й масло, на якому він обсмажувався).
  4. У фарш додаються одне яйце та чотири жовтка. Соляться, перчаться та ретельно вимішуються ложкою. Потім на 20 хвилин фарш поміщається в холодильник або морозилку.
  5. Формуються котлети та обвалюються в панірувальних сухарях. Смажити на сковороді на суміші вершкового і рослинного масла по 3−4 хвилини з кожного боку, до золотистого кольору.

За таким рецептом можна приготувати котлети й з іншого білого м'яса — наприклад, з індички або кролика.

Раніше Андрій Величко запропонував рецепт швидкого приготування сирників.

Фото: скріншот відео

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