Смачні курячі котлети, які зовсім не складно повторити: рецепт шефа Андрія Величко

Шеф-кухар Андрій Величко, який раніше розповів, як приготувати сир халлумі з персиками та горішками, поділився у Facebook простим рецептом курячих котлет.

Інгредієнти: 2 грудки домашньої курки

2 ніжки домашньої курки

400 г ріпчастої цибулі

50 г вершкового масла

50 г рослинного масла

5 яєць

панірувальні сухарі

сіль, перець за смаком Приготування: Підбирається домашня курка «бройлерної» породи вагою близько 1200 г Ріпчаста цибуля нарізається середнім кубиком і обсмажується на суміші вершкового та рослинного масел до золотистого кольору. З п'яти яєць одне знадобиться цілком, а з інших чотирьох — лише жовтки. М'ясо слід пропустити через м'ясорубку разом з обсмаженою цибулею (не забути разом з цибулею відправити до фаршу й масло, на якому він обсмажувався). У фарш додаються одне яйце та чотири жовтка. Соляться, перчаться та ретельно вимішуються ложкою. Потім на 20 хвилин фарш поміщається в холодильник або морозилку. Формуються котлети та обвалюються в панірувальних сухарях. Смажити на сковороді на суміші вершкового і рослинного масла по 3−4 хвилини з кожного боку, до золотистого кольору.

За таким рецептом можна приготувати котлети й з іншого білого м'яса — наприклад, з індички або кролика.

Раніше Андрій Величко запропонував рецепт швидкого приготування сирників.

Фото: скріншот відео

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