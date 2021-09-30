Смачні курячі котлети, які зовсім не складно повторити: рецепт шефа Андрія Величко
Шеф-кухар Андрій Величко, який раніше розповів, як приготувати сир халлумі з персиками та горішками, поділився у Facebook простим рецептом курячих котлет.
Інгредієнти:
- 2 грудки домашньої курки
- 2 ніжки домашньої курки
- 400 г ріпчастої цибулі
- 50 г вершкового масла
- 50 г рослинного масла
- 5 яєць
- панірувальні сухарі
- сіль, перець за смаком
Приготування:
- Підбирається домашня курка «бройлерної» породи вагою близько 1200 г
- Ріпчаста цибуля нарізається середнім кубиком і обсмажується на суміші вершкового та рослинного масел до золотистого кольору.
- З п'яти яєць одне знадобиться цілком, а з інших чотирьох — лише жовтки. М'ясо слід пропустити через м'ясорубку разом з обсмаженою цибулею (не забути разом з цибулею відправити до фаршу й масло, на якому він обсмажувався).
- У фарш додаються одне яйце та чотири жовтка. Соляться, перчаться та ретельно вимішуються ложкою. Потім на 20 хвилин фарш поміщається в холодильник або морозилку.
- Формуються котлети та обвалюються в панірувальних сухарях. Смажити на сковороді на суміші вершкового і рослинного масла по 3−4 хвилини з кожного боку, до золотистого кольору.
За таким рецептом можна приготувати котлети й з іншого білого м'яса — наприклад, з індички або кролика.
Раніше Андрій Величко запропонував рецепт швидкого приготування сирників.
Фото: скріншот відео486
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