Вишуканий гарнір до риби або м'яса: шеф поділився порадою і рецептом приготування білих грибів

Шеф-кухар Андрій Величко, який раніше поділився простим рецептом смачних курячих котлет, дав кілька порад, у тому числі й кулінарних, любителям «тихого полювання» — грибникам.

«Наразі грибна пора року — любителі „тихого“ полювання вибирають грибні місця, а такі „мисливці“, як я, відвідують ринки та села у пошуках кращих і найбільш свіжих грибів за приємною ціною. Але у приготуванні страв з грибами є кілька правил, дотримання яких я вважаю обов'язковим», — пише шеф на своїй сторінці у соцмережах .

У першу чергу Андрій Величко нагадав про правила, яких повинні дотримуватися всі грибники. Причому, не на кухні, а у лісі.

Правило № 1.

Щоб піти на збір грибів, потрібно підготуватися. Крім зручного взуття, теплого одягу і чаю у термосі, потрібно приділити час головному — вивчити, які гриби їстівні, які умовно їстівні, а які і зовсім слід обходити стороною. В ідеалі зберегти фото і поглядати на нього, коли сумніваєтеся.

Правило № 2.

Сумніваєтеся, що за гриб перед вами — в жодному разі не беріть його. Все просто — збираємо тільки знайомі гриби.

Правило № 3.

Вибирайте місця збору грибів подалі від трас. І зрізайте без кореня не перестиглі, а більш щільні й молоді гриби.

«Якщо ж вивчення їстівних грибів — не ваша сильна сторона, тоді рекомендую довіритися тим, хто знає. Наприклад, купити вже зібрані гриби у магазині або на ринку (в останньому випадку знову-таки гарантії не стовідсоткові — відповідальність в будь-якому випадку на покупцеві)», — додав він і запропонував читачам рецепт приготування сезонних білих грибів. Втім, за словами шеф-кухаря, цей делікатесний гриб можна їсти навіть у сирому вигляді, нарізавши тонкими скибочками і окропивши винним оцтом та дорогою оливковою олією.

З цього гриба може вийти й відмінний гарнір до риби або м'яса, або основне блюдо, з картопляним пюре або домашньою локшиною.

Інгредієнти: 500 г білих грибів;

1 середня цибулина;

Кілька горошин чорного і запашного перцю;

1 лавровий лист;

1 чайна ложка солі;

80 г вершкового масла;

1 столова ложка рослинної олії;

2−3 зубчики часнику;

Чверть стручка пекучого перцю;

Гілочка розмарину або чебрецю;

Невеликий пучок петрушки;

1,5−2 столові ложки винного або будь-якого іншого легкого оцту;

Сіль, перець за смаком.

Приготування. Дуже часто білі гриби (особливо в Одесі) привозять із сусідніх областей, де вони ростуть на піщаних грунтах. Смаку у таких грибів не так багато, як у їхніх лісових родичів. Та й пісок потрібно гарненько вимити. Тому очищаємо і промиваємо гриби. Далі, хоч білі гриби і можна вживати у сирому вигляді, але для цього блюда я рекомендую їх проварити 3−4 хвилини у добре підсоленій воді з цибулиною і спеціями — лавровим листом, чорним і запашним перцем. Перед відварюванням гриби слід порізати на 4−6 частин. Відварите — киньте на сито, щоб підсохли.

На добре розпеченій пательні, на суміші вершкового масла та рослинної олії обсмажуємо гриби. До золотистого кольору, не збавляючи вогонь. За часом це 3−4 хвилини. Приблизно на середині приготування можна додати дрібно рубаний часник (або цілі зубчики) та перець чилі. Ми не додаємо їх на самому початку, інакше вони просто згорять, не дочекавшися золотавого кольору грибів. А у самому кінці додаємо трохи винного оцту, посічену зелень петрушки та гілочку чебрецю або розмарину. Солимо за смаком — і гриби готові. Знімаємо з вогню.

«Як їсти і з чим їсти. Перший і найсмачніший банальний спосіб — з ложкою жирної домашньої сметани і келихом білого вина. Але є ще варіанти. Подайте такі гриби як гарнір. Так, м'ясо і птиця з грибами — це класика. Але спробуйте подати гриби до риби — і ви будете приємно здивовані. Як ще можна їсти гриби? Зварити домашню локшину або італійську пасту, наприклад, тальятелле, і змішати зі смаженими грибами, додавши трохи пармезану і вершків для соковитості. А з картопляним пюре або кремовою полентою-мамалигою білі гриби стануть взагалі шедевром!» — радить Андрій Величко

За його словами, такі гриби легко заготовлюються на зиму — для цього після відварювання у воді і просушування їх потрібно просто розкласти у контейнери невеликими порціями і відправити у морозилку. А взимку дістати і скористатися рецептом, наведеним вище.

«Виходить практично так само, як і зі свіжими грибами. Смачного, і не їжте незнайомі гриби!» — додав шеф-кухар.

Раніше Андрій Величко розповів, як приготувати апетитні брускетти з томатами — рецепт був створений за мотивами грецької закуски саганакі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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