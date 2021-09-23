«Це нереально смачно»: рецепт пиріжків з яблуками від Лізи Глинської

Кондитер Ліза Глінська після лимонного пирога приготувала яблука в сирному тісті і рекомендувала цей нескладний рецепт своїм підписникам в Instagram.

«Друзі, ви повинні це спробувати. Це нереально смачно. Яблучний сезон в самому розпалі, настав час яблучних десертів», — написала вона.

Для приготування десерту вам знадобляться:

300 г сиру (жирність 5%)

200 г борошна (10 ст. Л.)

200 г вершкового масла (холодного)

8 г розпушувача (1 ч. Л.)

дрібка солі

Начинка:

6 яблук (середніх)

50 г цукру (2,5 ст. Л. Без гірки)

8 г кориці (1 ч. Л.)

Для декору використовується цукрова пудра.

Спосіб приготування

З'єднайте борошно, розпушувач і сіль, перемішайте.

Наріжте невеликими кубиками вершкове масло і додайте до борошна. Перемішайте все до стану крихти.

Додайте сир і замісіть тісто.

Зробіть корж товщиною 2 см і огорніть його харчовою плівкою.

Помістіть тісто в холодильник мінімум на 1 годину.

Очистіть яблука від шкірки і насіння, розріжте на 4 частини.

З'єднайте цукор з корицею. Обваляйте в ньому четвертинки і перекладіть в миску.

Посипте стіл борошном і розкачайте ¼ частину тіста, товщиною 0,5 см.

Виріжте склянкою чи формою кола діаметром 8 см. Трохи покатайте тісто качалкою, щоб зробити овал.

Покладіть по центру четвертинку яблука і загорніть в тісто. Повинні вийти «човники». Викладіть їх на деко з пергаментом.

Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці, з конвекцією (обдувом) 18−20 хвилин.

Ще тепле печиво обваляйте в цукровій пудрі. Так пудра перетвориться на тонку смачну скоринку.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували рецепт знаменитого цвєтаївського пирога з яблуками.

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