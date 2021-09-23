«Це нереально смачно»: рецепт пиріжків з яблуками від Лізи Глинської
Кондитер Ліза Глінська після лимонного пирога приготувала яблука в сирному тісті і рекомендувала цей нескладний рецепт своїм підписникам в Instagram.
«Друзі, ви повинні це спробувати. Це нереально смачно. Яблучний сезон в самому розпалі, настав час яблучних десертів», — написала вона.
Для приготування десерту вам знадобляться:
- 300 г сиру (жирність 5%)
- 200 г борошна (10 ст. Л.)
- 200 г вершкового масла (холодного)
- 8 г розпушувача (1 ч. Л.)
- дрібка солі
Начинка:
- 6 яблук (середніх)
- 50 г цукру (2,5 ст. Л. Без гірки)
- 8 г кориці (1 ч. Л.)
Для декору використовується цукрова пудра.
Спосіб приготування
З'єднайте борошно, розпушувач і сіль, перемішайте.
Наріжте невеликими кубиками вершкове масло і додайте до борошна. Перемішайте все до стану крихти.
Додайте сир і замісіть тісто.
Зробіть корж товщиною 2 см і огорніть його харчовою плівкою.
Помістіть тісто в холодильник мінімум на 1 годину.
Очистіть яблука від шкірки і насіння, розріжте на 4 частини.
З'єднайте цукор з корицею. Обваляйте в ньому четвертинки і перекладіть в миску.
Посипте стіл борошном і розкачайте ¼ частину тіста, товщиною 0,5 см.
Виріжте склянкою чи формою кола діаметром 8 см. Трохи покатайте тісто качалкою, щоб зробити овал.
Покладіть по центру четвертинку яблука і загорніть в тісто. Повинні вийти «човники». Викладіть їх на деко з пергаментом.
Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці, з конвекцією (обдувом) 18−20 хвилин.
Ще тепле печиво обваляйте в цукровій пудрі. Так пудра перетвориться на тонку смачну скоринку.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували рецепт знаменитого цвєтаївського пирога з яблуками.198
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