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Яскравий цитрусовий смак: рецепт найніжнішого лимонного пирога від Лізи Глинської

12:32 18 вересня 2021
Ліза Глинська

Переможниця і суддя кулінарного проекту «МастерШеф» Ліза Глинська, яка розповіла нещодавно рецепт маринованих баклажанів, тепер поділилася рецептом лимонного пирога. Вона опублікувала в YouTube відео, в якому детально розповіла і показала, як його слід готувати.

Випічка:

200 г борошна (8 ст. л. з гіркою)
100 г вершкового масла (холодне, 82%)
80 г жовтка (4 жовтки)
60 г цукру (3 столові ложки)
6 г порошку для випічки (2 ч.л.)
щіпка солі

Приготування тіста:

- У мисці змішати борошно, порошок, сіль і натерти на крупній тертці холодне масло. Помішувати. Вам потрібно зробити крихту.
- Жовток перемішати з цукром і відправити в крихту. Замісити тісто.
- Маса повинна бути об'єднана в один цілісний клубок. Не заважайте.
- Помістіть 1/3 тесту в холодильник.
- Розкачайте тісто між двома листами пергаменту діаметром 23 см і товщиною 3−4 мм.
- Помістіть тісто в кільце для торта. Видаліть зайве тісто.
- Покладіть тестову форму в холодильник.

Лимонна начинка:

200 г яблучного пюре (4 столові ложки)
100 мл свіжого лимонного соку (6 столових ложок)
цедра одного лимона
20 г кукурудзяного крохмалю (1 столова ложка)
50 г цукру (2,5 столових ложки)

Приготування лимонної начинки:

- Приготувати яблучне пюре: яблука очистити, відварити (5−7 хвилин), пробити блендером і протерти через сито.
- Додайте в каструлю яблучне пюре, свіжий лимон і цедру лимона.
- Змішайте цукор з кукурудзяним крохмалем і додайте в каструлю.
- При постійному помішуванні віночком довести суміш до кипіння. Варити 30 секунд і знімати з вогню.
- Перелийте начинку в миску, поки вона не охолоне.

Приготування пирога:

- Викладіть начинку на тісто і розподіліть лопаткою.
- Дістаньте 1/3 тесту з холодильника і натріть на крупній терці начинку, щоб все покрило.
- Помістіть пиріг в конвекційну піч, попередньо розігріту до 338 °F, на 30−35 хвилин.
- Дістаньте пиріг з духовки. Дайте охолонути.
- Обережно видаліть форму.
- Посипати лимонник цукровою пудрою і прикрасити цукатами.
- Готово! Смачного!

Як писали «ФАКТИ», раніше Ліза Глинська розповіла, як вона в'ялить томати.

Фото Лізи Глинської з Instagram

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