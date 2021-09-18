Яскравий цитрусовий смак: рецепт найніжнішого лимонного пирога від Лізи Глинської

Переможниця і суддя кулінарного проекту «МастерШеф» Ліза Глинська, яка розповіла нещодавно рецепт маринованих баклажанів, тепер поділилася рецептом лимонного пирога. Вона опублікувала в YouTube відео, в якому детально розповіла і показала, як його слід готувати.

Випічка:

200 г борошна (8 ст. л. з гіркою)

100 г вершкового масла (холодне, 82%)

80 г жовтка (4 жовтки)

60 г цукру (3 столові ложки)

6 г порошку для випічки (2 ч.л.)

щіпка солі

Приготування тіста:

- У мисці змішати борошно, порошок, сіль і натерти на крупній тертці холодне масло. Помішувати. Вам потрібно зробити крихту.

- Жовток перемішати з цукром і відправити в крихту. Замісити тісто.

- Маса повинна бути об'єднана в один цілісний клубок. Не заважайте.

- Помістіть 1/3 тесту в холодильник.

- Розкачайте тісто між двома листами пергаменту діаметром 23 см і товщиною 3−4 мм.

- Помістіть тісто в кільце для торта. Видаліть зайве тісто.

- Покладіть тестову форму в холодильник.

Лимонна начинка:

200 г яблучного пюре (4 столові ложки)

100 мл свіжого лимонного соку (6 столових ложок)

цедра одного лимона

20 г кукурудзяного крохмалю (1 столова ложка)

50 г цукру (2,5 столових ложки)

Приготування лимонної начинки:

- Приготувати яблучне пюре: яблука очистити, відварити (5−7 хвилин), пробити блендером і протерти через сито.

- Додайте в каструлю яблучне пюре, свіжий лимон і цедру лимона.

- Змішайте цукор з кукурудзяним крохмалем і додайте в каструлю.

- При постійному помішуванні віночком довести суміш до кипіння. Варити 30 секунд і знімати з вогню.

- Перелийте начинку в миску, поки вона не охолоне.

Приготування пирога:

- Викладіть начинку на тісто і розподіліть лопаткою.

- Дістаньте 1/3 тесту з холодильника і натріть на крупній терці начинку, щоб все покрило.

- Помістіть пиріг в конвекційну піч, попередньо розігріту до 338 °F, на 30−35 хвилин.

- Дістаньте пиріг з духовки. Дайте охолонути.

- Обережно видаліть форму.

- Посипати лимонник цукровою пудрою і прикрасити цукатами.

- Готово! Смачного!