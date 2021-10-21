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Смак «живих» овочів: Фоззі поділився рецептом надзвичайно смачного осіннього супу

16:42 21 жовтня 2021
Суп від Фоззі

Вокаліст «ТНМК» Олександр «Фоззі» Сидоренко, як раніше і телеведучий Григорій Герман, поділився своїм рецептом осіннього супу.

У соціальних мережах музикант розповів, що поки «овочі були живими», він методом «наукового тику» склав простий рецепт осіннього овочевого супу.

Фоззі не давав розкладку інгредієнтів з вагою, відразу розповівши, як він готує цю страву.

  • Зварити у бульйоні картоплю і кабачки, порізані кубиками. Овочі беруться у рівних пропорціях.
  • Приготувати засмажку — цибулю і моркву, додавши в кінці їхнього приготування «живі, а не пластикові» помідори, а за хвилину до готовності — часник.
  • Додати у суп зелень, лавровий лист, перець — за смаком.
  • За 10 хвилин до готовності страви — чайну ложку хмелі-сунелі.

«Опціонально можна додати м'ясо з бульйону. З того, що я тестив цієї осені — найцікавіший суп», — додав музикант.

Раніше переможець шоу «МастерШеф. Професіонали 2 «Євген Грібенік розповів, як він готує сезонний гарбузовий суп .

Рецептом супу з гарбуза, але вже з додаванням картоплі, поділилася і директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка запевняє, що так готують в Парижі.

Фото зі сторінки Олександра Сидоренко у соціальних мережах.

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