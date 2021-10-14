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«Легкий, ароматний і по-справжньому осінній»: рецепт гарбузового супу від переможця «МайстерШефа»

12:32 14 жовтня 2021
Суп з гарбуза

Переможець шоу «МайстерШеф. Професіонали 2» Євген Грибеник, який раніше розповідав, як приготувати солодкий перець у медово-бальзамічному маринаді з розмарином по-італійськи, запропонував рецепт сезонного гарбузового супу.

«Легкий, запашний і по-справжньому осінній гарбузовий суп. Приготуймо разом?» — пише «дядя Женя» в Instagram.

Він не надав точний перелік інгредієнтів з вагою, а одразу розповів, як готувати цю страву.

  • Один гарбуз розрізати навпіл, збризнути рослинною олією, посипати сіллю, перцем та орегано.
  • Запекати у духовці до готовності та до рум'яної скоринки. Ложкою відділити м'якіть від шкірки.
  • У сотейник покласти вершкове масло, мускатний горіх та м'якіть гарбуза.
  • Пасирувати гарбуз, потім додати курячий бульйон або воду, молоко та вершки.
  • Довести суп до кипіння, перебити блендером.

У якості гарніровки Євген Грибеник використав козячий сир, чіпси з місо-пасти, насіння соняшника та маринований перець.

«Кому не до вподоби козячий сир, рекомендую гарнірувати з крем-сиром (можна використати Філадельфію) та чіпсами (головне не картопляними, вони тут будуть зайвими). Все дуже просто і корисно. Готуйте з любов'ю. Ваш дядя Женя», — додав він.

Рецепт гарбузового супу «як у Парижі» пропонувала й директорка Школи леді Тетяна Мокріді. До цієї страви вона додавала картоплю.

Фото зі сторінки Евгена Грибеника у соцмережах.

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