Смачний та яскравий суп із гарбуза «як у Парижі»: рецепт від Тетяни Мокріді
Директор Школи леді Тетяна Мокріді продовжує серію рецептів французької кухні і пропонує приготувати суп із гарбуза «як в Парижі». Страва насиченого яскравого кольору порадує і зігріє в холодний осінній день.
Суп із гарбуза
На 1 кг гарбуза потрібно:
- Картопля — 2−3 штуки;
- Цибуля — 2 штуки;
- Курячий бульйон або вода;
- Корінь імбиру — 2 см;
- Вершки;
- Олія оливкова;
- Сіль;
- Перець;
- Зелень.
Гарбуз очистити, вийняти серцевину з насінням, нарізати кубиками. У каструлю скласти гарбуз, почищену картоплю, цибулю, почищений і натертий імбир, залити бульйоном (водою).
Варити суп 20−30 хвилин, посолити і поперчити за смаком, додати вершки і олію.
Готовий суп подрібнити блендером, прикрасити зеленню.
Нагадаємо, любителям французької кухні прийдеться до смаку цибулевий суп за рецептом Тетяни Мокріді або фруктовий пиріг тарт татен від Тетяни Литвинової.
Фото Тетяна Мокріді / Facebook108
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