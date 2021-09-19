Смачний та яскравий суп із гарбуза «як у Парижі»: рецепт від Тетяни Мокріді

Директор Школи леді Тетяна Мокріді продовжує серію рецептів французької кухні і пропонує приготувати суп із гарбуза «як в Парижі». Страва насиченого яскравого кольору порадує і зігріє в холодний осінній день.

Суп із гарбуза На 1 кг гарбуза потрібно: Картопля — 2−3 штуки;

Цибуля — 2 штуки;

Курячий бульйон або вода;

Корінь імбиру — 2 см;

Вершки;

Олія оливкова;

Сіль;

Перець;

Зелень. Гарбуз очистити, вийняти серцевину з насінням, нарізати кубиками. У каструлю скласти гарбуз, почищену картоплю, цибулю, почищений і натертий імбир, залити бульйоном (водою).

Варити суп 20−30 хвилин, посолити і поперчити за смаком, додати вершки і олію.

Готовий суп подрібнити блендером, прикрасити зеленню.

Нагадаємо, любителям французької кухні прийдеться до смаку цибулевий суп за рецептом Тетяни Мокріді або фруктовий пиріг тарт татен від Тетяни Литвинової.

Фото Тетяна Мокріді / Facebook

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