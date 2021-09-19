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Смачний та яскравий суп із гарбуза «як у Парижі»: рецепт від Тетяни Мокріді

18:56 19 вересня 2021
суп

Директор Школи леді Тетяна Мокріді продовжує серію рецептів французької кухні і пропонує приготувати суп із гарбуза «як в Парижі». Страва насиченого яскравого кольору порадує і зігріє в холодний осінній день.

Суп із гарбуза

На 1 кг гарбуза потрібно:

  • Картопля — 2−3 штуки;
  • Цибуля — 2 штуки;
  • Курячий бульйон або вода;
  • Корінь імбиру — 2 см;
  • Вершки;
  • Олія оливкова;
  • Сіль;
  • Перець;
  • Зелень.

Гарбуз очистити, вийняти серцевину з насінням, нарізати кубиками. У каструлю скласти гарбуз, почищену картоплю, цибулю, почищений і натертий імбир, залити бульйоном (водою).
Варити суп 20−30 хвилин, посолити і поперчити за смаком, додати вершки і олію.
Готовий суп подрібнити блендером, прикрасити зеленню.

Нагадаємо, любителям французької кухні прийдеться до смаку цибулевий суп за рецептом Тетяни Мокріді або фруктовий пиріг тарт татен від Тетяни Литвинової.

Фото Тетяна Мокріді / Facebook

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