«Дивовижний аромат»: рецепт солодкого перцю у медовому маринаді від переможця «МайстерШеф»

З болгарського перцю є багато дуже смачних та простих у приготуванні страв. Переможець шоу «МайстерШеф. Професіонали 2» Євген Грибеник запропонував страву з італійської кухні — солодкий перець у медово-бальзамічному маринаді з розмарином. ⠀

Солодкий перець у медовому соусі Продукти • 1 кг солодкого перцю

• 3 ст.л. меду;

• 2 ст.л. оливкової олії;

• 1 ст.л. бальзамічного оцту;

• ½ гілочки розмарину;

• сіль.

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Приготування

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Розігріти духовку до 180 градусів. Цілий перець запікати в духовці 20 хвилин. Дістати перець та дати йому охолонути. Очистити від шкірки, насіння й плодоніжки, нарізати соломкою. Покласти перець в миску, додати сіль та перемішати.

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У сотейнику на середньому вогні нагріти оливкову олію, додати розмарин та мед. Довести до кипіння і зняти з вогню. Додати бальзамічний оцет та добре перемішати. Залити заправкою перець. Маринувати 1−1,5 години.

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