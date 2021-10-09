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«Дивовижний аромат»: рецепт солодкого перцю у медовому маринаді від переможця «МайстерШеф»

16:44 9 жовтня 2021
перець

З болгарського перцю є багато дуже смачних та простих у приготуванні страв. Переможець шоу «МайстерШеф. Професіонали 2» Євген Грибеник запропонував страву з італійської кухні — солодкий перець у медово-бальзамічному маринаді з розмарином. ⠀

Солодкий перець у медовому соусі

Продукти

• 1 кг солодкого перцю
• 3 ст.л. меду;
• 2 ст.л. оливкової олії;
• 1 ст.л. бальзамічного оцту;
• ½ гілочки розмарину;
• сіль.

Приготування

Розігріти духовку до 180 градусів. Цілий перець запікати в духовці 20 хвилин.

Дістати перець та дати йому охолонути. Очистити від шкірки, насіння й плодоніжки, нарізати соломкою. Покласти перець в миску, додати сіль та перемішати.

У сотейнику на середньому вогні нагріти оливкову олію, додати розмарин та мед. Довести до кипіння і зняти з вогню. Додати бальзамічний оцет та добре перемішати. Залити заправкою перець. Маринувати 1−1,5 години.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати на зиму маринований перець по-вірменськи.

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