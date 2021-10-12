«Легкий, ситний, осінній»: Григорій Герман поділився «ідеальним рецептом» курячого супу

Телеведучий і кулінарний експерт Григорій Герман, який раніше запропонував рецепт французького пирога Тарт Татена, розповів, як приготувати легкий, ситний осінній курячий суп з рисом.

«Неймовірна легкість — ось і я! Ідеальний рецепт, якщо ви не любите / не вмієте / боїтеся готувати. Або якщо часу і бажання немає. А треба! Закинули, перемішали, залили. Все!» — пише Герман в Instagram .

За його словами, така страва ідеальна для осіннього обіду, а морква у вершковому супі — як помаранчеві листя на першому снігу. «Ідеальний рецепт, якщо треба ситно перекусити, але без зайвої ваги. Не дивлячись на рис. Так, це буває», — додав він.

Інгредієнти: Оливкова олія — 30 гр .;

Цибуля — 1 шт. (невелика);

Часник — 3 зубчики;

Морква 1 штука (середня);

Стебла селери — 1 штука;

Курячий бульйон — 1 літр;

Курячі грудки — 2 штуки;

Рис — 100 гр .;

Петрушка;

Чебрець;

Сіль / перець — за смаком;

Вершки 10% - 100 мл.

Приготування: У каструлю налити масло, туди ж додати порубані дрібними кубиками цибулю, моркву, стебла селери і рис.

Обсмажити до м'якості, додати дрібно нарізаний часник, сушену петрушку і чебрець. Ретельно перемішати.

Залити курячим бульйоном, додати сіль і перець. Викласти курячі грудки, варити на середньому вогні 15−20 хвилин — до готовності рису.

Вийняти грудки і розібрати на волокна, відправити назад у каструлю. Додати вершки.

Перемішуємо все і … готово! Смачного. І легкої осені.

Раніше Григорій Герман запропонував рецепт баклажанів по-турецькі, які називаються Імам баялди — Радість Імама.

Фото зі сторінки Григорія Германа у соціальних мережах.

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