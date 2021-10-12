«Легкий, ситний, осінній»: Григорій Герман поділився «ідеальним рецептом» курячого супу
Телеведучий і кулінарний експерт Григорій Герман, який раніше запропонував рецепт французького пирога Тарт Татена, розповів, як приготувати легкий, ситний осінній курячий суп з рисом.
«Неймовірна легкість — ось і я! Ідеальний рецепт, якщо ви не любите / не вмієте / боїтеся готувати. Або якщо часу і бажання немає. А треба! Закинули, перемішали, залили. Все!» — пише Герман в Instagram .
За його словами, така страва ідеальна для осіннього обіду, а морква у вершковому супі — як помаранчеві листя на першому снігу. «Ідеальний рецепт, якщо треба ситно перекусити, але без зайвої ваги. Не дивлячись на рис. Так, це буває», — додав він.
Інгредієнти:
- Оливкова олія — 30 гр .;
- Цибуля — 1 шт. (невелика);
- Часник — 3 зубчики;
- Морква 1 штука (середня);
- Стебла селери — 1 штука;
- Курячий бульйон — 1 літр;
- Курячі грудки — 2 штуки;
- Рис — 100 гр .;
- Петрушка;
- Чебрець;
- Сіль / перець — за смаком;
- Вершки 10% - 100 мл.
Приготування:
- У каструлю налити масло, туди ж додати порубані дрібними кубиками цибулю, моркву, стебла селери і рис.
- Обсмажити до м'якості, додати дрібно нарізаний часник, сушену петрушку і чебрець. Ретельно перемішати.
- Залити курячим бульйоном, додати сіль і перець. Викласти курячі грудки, варити на середньому вогні 15−20 хвилин — до готовності рису.
- Вийняти грудки і розібрати на волокна, відправити назад у каструлю. Додати вершки.
- Перемішуємо все і … готово! Смачного. І легкої осені.
Раніше Григорій Герман запропонував рецепт баклажанів по-турецькі, які називаються Імам баялди — Радість Імама.
Фото зі сторінки Григорія Германа у соціальних мережах.105
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