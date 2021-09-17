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Незвичайні «кокосові» сирники від дієтолога Світлани Фукс: покроковий рецепт

18:18 17 вересня 2021
Незвичайні «кокосові» сирники від дієтолога Світлани Фукс: покроковий рецепт

Активний прихильник здорового харчування дієтолог Світлана Фукс рекомендувала новий спосіб приготування знайомих усім сирників — в духовці. Рецепт опублікований в її Instagram.

Вам знадобляться:

  • куряче яйце — 2 штуки ⠀
  • сир 5−9% - 500 г ⠀
  • цукор або цукрозамінник — 20 г ⠀
  • манна крупа — 50 г ⠀
  • кокосова стружка — 60 г ⠀
  • оливкова олія — 5 мл ⠀

Приготування ⠀

Встановіть духовку на температуру 160−180 градусів, підготуйте міксер і ложку для морозива. ⠀

Збийте яйця з цукром за допомогою міксера до стану щільної піни. Якщо ви любите посолодше, просто збільшіть кількість цукру до 50−100 грамів.

Додайте сир, продовжуйте збивати міксером, додайте пару крапель олії. ⠀

Всипте манну крупу і кокосову стружку, продовжуючи збивати.⠀

Використовуючи ложку, викладіть на деко (покритий папером для випікання) однакові сирники. Випікайте їх близько 30 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» вже публікували популярний рецепт сирників на манній крупі, а відомий кулінар Володимир Ярославський розповів, як готувати солоні сирники.

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