Натхненний подругою суддя «МастерШеф» поділився рецептом незвичайних сирників
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який недавно розкрив секрети приготування «повітряної» сирної запіканки і «правильних» ледачих вареників, зараз в Instagram радить здивувати домашніх солоними сирниками.
За його словами, на цей рецепт його надихнула подруга, яка обожнює сніданки.
Вам знадобиться:
- 300 г сиру (творог)
- 1 яйце
- 100 г петрушки
- 100 г шпинат
- сіль
- свіжий чебрець
- 35 г вівсяної муки
- масло для смаження
Спосіб приготування
Сир віджати через рушник або марлю — там завжди є надмірна волога, яка нам не потрібна.
Петрушку і шпинат добре миємо, видаляючи великі стебла, заливаємо окропом, відразу ж виливаємо на сито, даємо охолонути і добре віджимаємо від вологи. До речі, замість шпинату можна брати звичайний кріп.
Добре подрібнюємо зелень разом з яйцем в блендері.
Змішуємо в мисці всі інгредієнти — сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяне борошно.
Формуємо кульки, на вівсяному ж борошні формуємо з них сирники, підсмажуємо з кожного боку до рум'яної скоринки, накриваємо кришкою і ще раз підсмажуємо з кожного боку.
Сирники виходять дуже соковиті, з хрусткою скоринкою.
Подавати їх можна з лососем і сметаною, втім, це вже ваш особистий вибір.
Нагадаємо, раніше телеведучий Руслан Сенічкін здивував рецептом кокосово-вівсяних сирників.61
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