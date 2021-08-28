Натхненний подругою суддя «МастерШеф» поділився рецептом незвичайних сирників

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який недавно розкрив секрети приготування «повітряної» сирної запіканки і «правильних» ледачих вареників, зараз в Instagram радить здивувати домашніх солоними сирниками.

За його словами, на цей рецепт його надихнула подруга, яка обожнює сніданки.

Вам знадобиться:

300 г сиру (творог)

1 яйце

100 г петрушки

100 г шпинат

сіль

свіжий чебрець

35 г вівсяної муки

масло для смаження

Спосіб приготування

Сир віджати через рушник або марлю — там завжди є надмірна волога, яка нам не потрібна.

Петрушку і шпинат добре миємо, видаляючи великі стебла, заливаємо окропом, відразу ж виливаємо на сито, даємо охолонути і добре віджимаємо від вологи. До речі, замість шпинату можна брати звичайний кріп.

Добре подрібнюємо зелень разом з яйцем в блендері.

Змішуємо в мисці всі інгредієнти — сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяне борошно.

Формуємо кульки, на вівсяному ж борошні формуємо з них сирники, підсмажуємо з кожного боку до рум'яної скоринки, накриваємо кришкою і ще раз підсмажуємо з кожного боку.

Сирники виходять дуже соковиті, з хрусткою скоринкою.

Подавати їх можна з лососем і сметаною, втім, це вже ваш особистий вибір.

Нагадаємо, раніше телеведучий Руслан Сенічкін здивував рецептом кокосово-вівсяних сирників.

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