Ідеальний сніданок: простий рецепт пишних сирників без борошна
Традиційно в сирники для щільності додають борошно, але досвідчені кулінари радять замінювати його манкою. Вона надає більш ніжну структуру, сирники виходять м'якшими. Рецепт ідеальних сирників на манці наводить fayni-recepty.
Єдине, про що не слід забувати, — манці необхідно дати час на вбирання вологи з сиру. Для цього потрібно буде дати суміші постояти близько 20 хвилин. Також важливо не економити манку при обвалюванні сирників — кульки повинні бути покриті щільним шаром крупи.
Сирники з манкою і родзинками
- Сир — 300 г;
- Яйце — 1 штука;
- Манка — 6 ст. л .;
- Цукор — 1 ст. л .;
- Родзинки — 50 г;
- Олія — 3 ст. л .;
- Сіль — щіпка;
- Ванілін — щіпка.
Протерти сир з яйцем і половиною манки, дати постояти. Промиті і підсушені родзинки додаємо до сиру, туди ж цукор, сіль, ванілін (ванільний цукор). З маси сформувати кульки, добре обваляти в манці і обсмажити на середньому вогні.
Не менш смачні сирники виходять, якщо для структури додати туди суміш кокосової стружки і вівсяних пластівців. Для тих, хто стежить за фігурою, вже випробувано рецепт солоних сирників з зеленню.
Фото pixabay.com310
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