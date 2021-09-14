Ідеальний сніданок: простий рецепт пишних сирників без борошна

Традиційно в сирники для щільності додають борошно, але досвідчені кулінари радять замінювати його манкою. Вона надає більш ніжну структуру, сирники виходять м'якшими. Рецепт ідеальних сирників на манці наводить fayni-recepty.

Єдине, про що не слід забувати, — манці необхідно дати час на вбирання вологи з сиру. Для цього потрібно буде дати суміші постояти близько 20 хвилин. Також важливо не економити манку при обвалюванні сирників — кульки повинні бути покриті щільним шаром крупи.



Сирники з манкою і родзинками Сир — 300 г;

Яйце — 1 штука;

Манка — 6 ст. л .;

Цукор — 1 ст. л .;

Родзинки — 50 г;

Олія — 3 ст. л .;

Сіль — щіпка;

Ванілін — щіпка. Протерти сир з яйцем і половиною манки, дати постояти. Промиті і підсушені родзинки додаємо до сиру, туди ж цукор, сіль, ванілін (ванільний цукор). З маси сформувати кульки, добре обваляти в манці і обсмажити на середньому вогні.

Не менш смачні сирники виходять, якщо для структури додати туди суміш кокосової стружки і вівсяних пластівців. Для тих, хто стежить за фігурою, вже випробувано рецепт солоних сирників з зеленню.

Фото pixabay.com

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