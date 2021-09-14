26.60 / 26.79 31.29 / 31.61
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ідеальний сніданок: простий рецепт пишних сирників без борошна

10:50 14 вересня 2021
сирники

Традиційно в сирники для щільності додають борошно, але досвідчені кулінари радять замінювати його манкою. Вона надає більш ніжну структуру, сирники виходять м'якшими. Рецепт ідеальних сирників на манці наводить fayni-recepty.

Єдине, про що не слід забувати, — манці необхідно дати час на вбирання вологи з сиру. Для цього потрібно буде дати суміші постояти близько 20 хвилин. Також важливо не економити манку при обвалюванні сирників — кульки повинні бути покриті щільним шаром крупи.


Сирники з манкою і родзинками

  • Сир — 300 г;
  • Яйце — 1 штука;
  • Манка — 6 ст. л .;
  • Цукор — 1 ст. л .;
  • Родзинки — 50 г;
  • Олія — 3 ст. л .;
  • Сіль — щіпка;
  • Ванілін — щіпка.

Протерти сир з яйцем і половиною манки, дати постояти. Промиті і підсушені родзинки додаємо до сиру, туди ж цукор, сіль, ванілін (ванільний цукор). З маси сформувати кульки, добре обваляти в манці і обсмажити на середньому вогні.

Не менш смачні сирники виходять, якщо для структури додати туди суміш кокосової стружки і вівсяних пластівців. Для тих, хто стежить за фігурою, вже випробувано рецепт солоних сирників з зеленню.

Фото pixabay.com

310

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

документи

Страховий стаж для пенсії: кому з українців точно не порахують навчання у виші

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.