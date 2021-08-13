Як правильно заморозити на зиму фрукти та овочі: важливі поради дієтологині

Серпень і вересень — найкращий час для заморожування на зиму літніх овочів і фруктів, з яких можна потім приготує багато смачних страв. Дієтологиня Світлана Фукс поділилася в своєму Facebook рекомендаціями по заморожуванню.

Зберігання при низьких температурах викликає незначну втрату поживних речовин. Найбільш нестійкі до заморожування вітаміни С і В1, зазначила дієтологиня.

Приготування: 1. В першу чергу продукти треба промити та при необхідності нарізати. Ягоди, фрукти, боби, зелений горошок, капуста заморожуються сирими. А гриби, шпинат, баклажани, кабачки, перець, помідори перед цим треба бланшувати. З помідорів можна також зробити пюре та розкласти його в контейнери.

2. Ягоди краще заморожувати цілком, так в них збережеться більше корисних речовин.

3. Заморажівать краще маленькими порціями в пакетах — вони займуть менше місця.

4. Взимку зручно приготувати овочеве рагу, якщо заморозити готову овочеву суміш, розклавши її по контейнерах.

5. Заморожені овочі, фрукти, ягоди зберігаються протягом 8 — 12 місяців, потім вони починають втрачати колір.

6. Продукти не можна заморожувати повторно!

7. На контейнерах слід поставити дату заморозки та назву заготовки.

Раніше був опублікований простий рецепт, як всього за три години приготувати кабачкову ікру.

Фото: https://ua.depositphotos.com

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter