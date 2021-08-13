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Кабачкова ікра за 3 години: простий рецепт

12:47 13 серпня 2021
Кабачкова ікра

Кабачкова ікра, яку, наприклад, шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує готувати із запечених овочів, смачна не лише свіжою, а й у консервованому вигляді.

На сайті 24tv.ua пропонують рецепт кабачкової ікри, яка готується протягом трьох годин.

Інгредієнти (на три літрові банки):

  • 3 кг кабачків без насіння і шкірки;
  • 200 мл томатної пасти;
  • 200 мл рослинної олії;
  • 100 мл оцту;
  • 100 г цукру;
  • 1 ст. л. солі;
  • 1 головка часнику.

Приготування:

  • М'якоть кабачків натріть на крупній тертці.
  • Всі інгредієнти, крім часнику, помістити у каструлю і додати кабачки. Тушкувати овочі на повільному вогні протягом 2 годин. Помішувати, щоб вони не пригоріли.
  • Додайте вичавлений часник до кабачкової ікри і тушкуйте ще 15 хвилин.
  • Гарячу ікру розкласти по стерилізованим банкам і закрити кришками. Перевернути банки догори дном і накрити теплим рушником. Залиште при кімнатній температурі до повного охолодження.

Раніше своїм рецептом приготування кабачкової ікри поділився суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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