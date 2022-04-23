Картопляні зрази для воїнів ЗСУ: смачний відеорецепт від волонтерів Коломиї

Незважаючи на те, що вже завтра українці відзначають Великдень, наше життя складається не лише зі свят, і «їсти хочеться завжди», а тим більше на передовій.

Про те, як допомагають нашим воїнам на Прикарпатті, розповіли автори сайту «Наші Бесаги», які раніше розкрили усі секрети випічки справжньої львівської великодньої випічки.



Вони привели «адаптований» рецепт, за яким готуються картопляні зрази, або «картопляники», на кухні волонтерського центру «Народний дім у Коломиї».

Особливо зазначається, що рецепт добре підходить для бійців ЗСУ — тісто приготоване незвичайним способом, а в якості начинки використано квашену капусту (її попередньо протушковують).

Для приготування «картопляників» знадобляться:

картопля 2 кг

крохмаль 2 ст. л

яйця 2 шт

мука — 100−150 грамів (може піти більше)

сіль

капуста квашена (протушкована)

олія для смаження.

Процес приготування також не становить великої складності.

Особливістю ліплення зраз є поетапність — спочатку з картопляного тіста робляться «човники», в які викладається начинка, після чого краї тіста защипуються, а готовий виріб майстрині намагаються зробити максимально плоским.

Після цього заготовка відправляється на розігріту сковороду з олією.

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