Розкрито секрет справжньої гуцульської паски із села Космач: «Завжди починайте процес випікання з…»
У різних регіонах нашої країни українці мають свої «секрети» приготування смачних і ніжних пасок.
Про те, в чому секрет справжнього паски із села Космач на Гуцульщині, розповіли автори сайту «Наші Бесаги».
За словами пані Параски, до якої вони звернулися за консультацією, гуцули завжди починають випікати паску з молитви — читають «Отче наш», а також просять Бога про те, щоб святковий хліб вийшов гарним та смачним.
Також для приготування паски потрібно:
- борошно — 4 кг. (підсипаємо поступово, може піти більше)
- молоко — 2 літри
- цукор — 1 кг.
- сіль — 2 чайні ложки
- олія — 50 мл. (+20 мл при замішуванні)
- яйця з білком — 5 шт.
- жовтки — 20 шт.
- оцет — 1 чайна ложка
- дріжджі — 1.5 пачки (150 грамів)
- масло вершкове — 0.5 кг.
Про інші «секрети» випікання паски пані Параска розповіла під час зйомки відео.
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