Для ЗСУ можна готувати великими партіями: рецепт смачних «армійських» котлет

Український фудблогер Оксана Матвєєва поділилася фірмовим рецептом котлет, які можна готувати як у «мирному» житті, так і за часів «військового» дефіциту — справа в тому, що для їх приготування не знадобляться «заморські» делікатеси або продукти, що рідко з'являються в магазині.

У своєму Instagram Оксана склала перелік необхідних компонентів:

фарш — 1 кг (бажано телячий або мікс свинина — телятина);

цибуля — 500 гр;

картопля — 1 шт (невелика);

часник — 6 зубчиків;

манна крупа — 5 ст. ложок;

сіль, чорний перець — за смаком;

зелень петрушки та кропу — за бажанням;

олія для обсмажування.

У процесі приготування котлеток немає нічого незвичайного.

«Пропорції ідеальні, тому сміливо можете готувати котлети великими партіями для наших захисників на передову або для тих, про кого ви зараз дбаєте вдома. Все буде Україна», — впевнена фудблогер.

Радимо також звернути увагу на рецепт соковитих котлет без грама м'яса від колеги Оксани — фудблогера Людмили Борщ. Вона ж розповіла спосіб, як приготувати святкову вечерю за справжні копійки .

170

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter