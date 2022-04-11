Справжній український «червоний борщ» для воїнів ЗСУ: рецепт та тонкощі процесу

Український борщ, як відомо, є частиною нашої культури та спадщиною славетних козаків-запорожців. Без борщу не обходилися на жодному святковому гулянні, а також у будні дні.

Особливої актуальності страва набула після нападу путіна на нашу країну, коли справжній червоний борщ став одним із основних прийомів їжі для українських воїнів на передовій.

«Без нього ніяк. Цей сухий борщ обов'язково приїде до наших захисників і порадує їх своїм смаком», — йдеться у повідомленні на сайті «Бескиді.нет».

Також автори сайту розповідають, які інгредієнти потрібні для такого борщу, та як правильно готувати його (використання вакууматора — є обов'язковим).

Важливо, що на відміну від інших напівфабрикатів, така страва не потребує приготування — її досить просто залити окропом.

Список складових традиційний як для борщу — буряк, томатна паста, цибуля, морква, перець, капуста, часник, корінь селери, картопля, м'ясо, зелень, спеції, сіль, перець.

Етапи приготування

Буряк нарізається тонкою соломкою або натирається на тертці. Краще, якщо натертий овоч залишити на ніч, то сік стече і буряк висушиться краще.

Цибуля, морква, селера, капуста ріжуться соломкою і сушаться до повного рятування від вологи.

Також дегідтратується томатна паста.

Картоплю слід відварити неочищеною, після чого натерти на великій тертці та висушити.

М'ясо використовується нежирне, без жил — курятина, свинина або яловичина. Воно відварюється та прокручується на м'ясорубці, після чого висушується.

Сушити овочі слід за температури +50−60 градусів, м'ясо — до +80 градусів.

Після висушування овочі та м'ясо подрібнюються на блендері та фасуються з розрахунку на кілька порцій.

А чудовим доповненням до приготовленого борщу можуть послужити незвичайні хічіні — чудова заміна традиційних пиріжків.

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