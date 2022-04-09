Хичини — найкраща заміна пиріжкам: вся родина швидко підсяде на ці ласощі

Наближається Великдень, а за ним — травневі свята, і багато українців після перемоги над окупантами, напевно, захочуть провести вільний час на природі.

При цьому перелік традиційних страв вони зможуть розширити незвичайними стравами, зокрема хичинами.

Хичин — страва кавказької кухні, що корінням сягає у період традиційних вірувань. Трапеза без хичина вважається бідною та нецікавою.

Про те, як готувати хичини, показала фудблогер Наталія Цвєткова.

Для цього знадобляться: — кефір — 300 мл

- сіль — 1 ч.л.

- сода — 1 ч.л.

- мука — 400−420 гр

- сир — 250 гр

- сир твердий — 100 гр

- сир моцарелла — 250 гр

- цибуля-пучок.

«Готую такі коржики з різними начинками замість пиріжків, у цьому варіанті — мої улюблені! Пробуйте, а я буду рада, якщо Вам сподобається», — каже блогер.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно популярний фудблогер Людмила Борщ розповіла, як приготувати «не зовсім котлети», а фудблогер Оксана Матвєєва поділилася фірмовим рецептом котлет, які можна готувати як у «мирному» житті, так і за часів «воєнного» дефіциту — справа в тому, що для їх приготування не потрібні «заморські» делікатеси або продукти, що рідко з'являються в магазині.

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