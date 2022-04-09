Хичини — найкраща заміна пиріжкам: вся родина швидко підсяде на ці ласощі
Наближається Великдень, а за ним — травневі свята, і багато українців після перемоги над окупантами, напевно, захочуть провести вільний час на природі.
При цьому перелік традиційних страв вони зможуть розширити незвичайними стравами, зокрема хичинами.
Хичин — страва кавказької кухні, що корінням сягає у період традиційних вірувань. Трапеза без хичина вважається бідною та нецікавою.
Про те, як готувати хичини, показала фудблогер Наталія Цвєткова.
Для цього знадобляться:
— кефір — 300 мл
- сіль — 1 ч.л.
- сода — 1 ч.л.
- мука — 400−420 гр
- сир — 250 гр
- сир твердий — 100 гр
- сир моцарелла — 250 гр
- цибуля-пучок.
«Готую такі коржики з різними начинками замість пиріжків, у цьому варіанті — мої улюблені! Пробуйте, а я буду рада, якщо Вам сподобається», — каже блогер.
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