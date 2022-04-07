Нова страва «нашвидкуруч» від Людмили Борщ: найкраща заміна традиційним котлетам на обід чи вечерю

Популярна фудблогерка Людмила Борщ, яка раніше поділилася рецептом смачної та ситної «вечері нашвидкуруч», розповіла, як приготувати «не зовсім котлети».

«Все готується елементарно просто і швидко, а виходить дуже смачно і здорово. Спробуйте обов'язково. Я впевнена, що така страва вам сподобається», — рекомендує фудблогерка.

Складові: Ковбаса 150 р.

Сир 100 г

Яйця 2 шт.

Варена картопля 600 г.

Зелень

Сіль.

Сам процес приготування Людмила показала на відео.

Раніше фудблогерка давала схожий рецепт «не зовсім котлет», для приготування яких не потрібне м'ясо.

Фото — скріншот

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