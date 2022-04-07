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Нова страва «нашвидкуруч» від Людмили Борщ: найкраща заміна традиційним котлетам на обід чи вечерю

10:55 7 квітня 2022
Котлети без м&#39;яса

Популярна фудблогерка Людмила Борщ, яка раніше поділилася рецептом смачної та ситної «вечері нашвидкуруч», розповіла, як приготувати «не зовсім котлети».

«Все готується елементарно просто і швидко, а виходить дуже смачно і здорово. Спробуйте обов'язково. Я впевнена, що така страва вам сподобається», — рекомендує фудблогерка.

Складові:

  • Ковбаса 150 р.
  • Сир 100 г
  • Яйця 2 шт.
  • Варена картопля 600 г.
  • Зелень
  • Сіль.

Сам процес приготування Людмила показала на відео.

Раніше фудблогерка давала схожий рецепт «не зовсім котлет», для приготування яких не потрібне м'ясо.

Фото — скріншот

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