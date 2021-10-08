26.26 / 26.44 30.24 / 30.56
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Навіть роботи не зможуть відмовитися»: Ольга Сумська поділилася рецептом смачного пісного борщу

14:54 8 жовтня 2021
борщ

Крім сотень давніх рецептів борщу, у кожної господині є і сучасні варіанти ситного обіду. Одним з таких рецептів поділилася народна артистка України Ольга Сумська в Instagram. Вона радить приготувати борщ без м'яса, на оливковій олії і додати в готову страву трохи цукру. Весь процес приготування Ольга записала на відео.

Борщ пісний

  • Картопля — 1 шт.;
  • буряк — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • капуста — ½ шт.;
  • помідори у власному соку — 350 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • цибуля-порей — 1 шт.;
  • оливкова олія — 2−3 ст. л.;
  • сіль за смаком;
  • цукор кокосовий або звичайний — за смаком.

Картоплю, моркву і цибулю порізати кубиками, буряк натерти, капусту нашаткувати.

Картоплю, буряк, моркву і цибулю обсмажити на оливковій олії, пересипати в каструлю, залити окропом.

Додати в борщ цибулю-порей, варити близько 10 хвилин.

Додати капусту і помідори, посолити, всипати трохи цукру, варити 10−15 хвилин.

Додати перець, базилік (свіжий або сушений), дві ложки олії і відразу ж зняти з вогню.

На підтвердження того, що борщ вийшов смачним, актриса показала реакцію домашніх. Чоловік Віталій Борисюк розповів, що від такого борщу «шаленіють навіть роботи», а собачка Жасмин полізла на стіл за частуванням.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала, як готує сім'ї крем-суп із гарбуза і осінню лазанью з кабачків.

133

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

До кінця року пенсії підвищать ще двічі: кому скільки додадуть

Антон Поляков

Кримінальний «авторитет» затриманий у зв'язку зі смертю нардепа Полякова, — ЗМІ

пенсіонер

Кабмін різко збільшив бюджет Пенсійного фонду: хто з пенсіонерів отримає доплати і індексації

Королева Єлизавета, Кейт Міддлтон і принц Вільям

Після таємних щотижневих зустрічей з Кейт Міддлтон королева Єлизавета вирішила, що герцогиня готова до ролі дружини короля

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.