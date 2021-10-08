«Навіть роботи не зможуть відмовитися»: Ольга Сумська поділилася рецептом смачного пісного борщу
Крім сотень давніх рецептів борщу, у кожної господині є і сучасні варіанти ситного обіду. Одним з таких рецептів поділилася народна артистка України Ольга Сумська в Instagram. Вона радить приготувати борщ без м'яса, на оливковій олії і додати в готову страву трохи цукру. Весь процес приготування Ольга записала на відео.
Борщ пісний
- Картопля — 1 шт.;
- буряк — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- капуста — ½ шт.;
- помідори у власному соку — 350 г;
- цибуля — 1 шт.;
- цибуля-порей — 1 шт.;
- оливкова олія — 2−3 ст. л.;
- сіль за смаком;
- цукор кокосовий або звичайний — за смаком.
Картоплю, моркву і цибулю порізати кубиками, буряк натерти, капусту нашаткувати.
Картоплю, буряк, моркву і цибулю обсмажити на оливковій олії, пересипати в каструлю, залити окропом.
Додати в борщ цибулю-порей, варити близько 10 хвилин.
Додати капусту і помідори, посолити, всипати трохи цукру, варити 10−15 хвилин.
Додати перець, базилік (свіжий або сушений), дві ложки олії і відразу ж зняти з вогню.
На підтвердження того, що борщ вийшов смачним, актриса показала реакцію домашніх. Чоловік Віталій Борисюк розповів, що від такого борщу «шаленіють навіть роботи», а собачка Жасмин полізла на стіл за частуванням.
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала, як готує сім'ї крем-суп із гарбуза і осінню лазанью з кабачків.133
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