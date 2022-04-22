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Соковитий і легкий у приготуванні шашлик із курки: для святкування перемоги у війні — те що треба

12:10 23 квітня 2022
шашлик із курятини

У кожного шеф-кухаря є свій рецепт ідеального шашлику. Кулінар Віталій Думінській поділився з «ФАКТАМИ» рецептом надзвичайно смачний шашлик з курки. Маринад, за його словами, дуже простий, але цікавий і незвичайний. Шашлик виходить дуже соковитий, ніжний і ароматний.

Інгредієнти:

  • куряче м'ясо — 1 кг 500 г
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.
  • спеції для шашлику — на смак
  • соєвий соус — 2−3 ст. л
  • оцет бальзамічний — 3−4 ст. л.
  • сіль на смак
  • вода — 100 мл

Приготування:

Куряче м'ясо звільнити від кісток. Порізати на частини. Ріпчасту цибулю почистити й порізати кільцями, додати до курки. Влити соєвий соус, воду, посипати щедро спеціями для шашлику. Додати бальзамічний оцет. Все добре перемішати. Якщо потрібно, додати сіль. Залишити курку для маринування на 4−5 годин при кімнатній температурі. Нанизати курку на шампури разом з кільцями цибулі.

Смажити шашлик з курки над розжареним вугіллям до готовності. Перевірити це можна, розрізавши шматочок м'яса ножем. Якщо виділяється прозорий сік — шашлик готовий!

Подати смачний шашлик з курки гарячим, з овочами, зеленню та улюбленим соусом.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як швидко приготували смачну домашню солонину в банках з курячого м'яса для тривалого зберігання.

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