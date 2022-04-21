Смачна домашня солонина в банках для тривалого зберігання: «швидкий» рецепт заготівлі з курки в розсолі

У зв'язку зі складнощами воєнного часу у господарок може виникнути ситуація, коли доводиться купувати м'ясо «про запас», при цьому для нього не вистачає місця в морозильній камері.

У цьому випадку можна скористатися рецептами тривалого зберігання м'яса.

Один із них запропонували на youtube-каналі фудблогера Тетяни.

Вона пропонує спосіб заготівлі м'яса на майбутнє, при цьому дуже швидко.

Для заготівлі з м'яса курки в розсолі за рецептом потрібно два літри води на 3−3,5 кг м'яса, а також 200 гр. кам'яної солі. Варити потрібно лише протягом 30 хвилин.

Таку солонину, впевнена авторка рецепту, можна використовувати по-різному:

шматочки м'яса додавати при варінні перших страв за 10 хвилин до закінчення варіння;

м'ясо з банки промити в ситі під холодною проточною водою перед закладкою у страву;

вміст банки додавати у блюдо разом із солоним бульйоном.

«Головне, завжди потрібно пам'ятати, що солити готову страву потрібно перед закінченням варіння, після проби», — радить автор рецепту.

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