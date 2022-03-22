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«П'ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

18:02 22 березня 2022
«П&#39;ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

Після нападу агресора на нашу країну кулінарні уподобання багатьох українців вимушено змінилися у бік найнеобхіднішої та найпростішої їжі, яку можна швидко приготувати в домашніх умовах.

Тому багатьох наших співвітчизників, напевно, зацікавить рецепт сала в розсолі, яке відповідає всім заявленим вище критеріям.

Для його приготування (з розрахунку 4 кг сала на 6 літрових банок) потрібно:

  • вода — 2 літри;
  • сіль — 400 гр. (якщо холодно — то можна і 300 гр.).

А процес приготування можна переглянути на відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як можна зберігати яйця та інші продукти без холодильника протягом тривалого часу.

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