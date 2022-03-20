Випекти для сім'ї та передати на фронт: Лілія Цвіт запропонувала рецепт печива з простих та доступних продуктів

Популярний український фуд-блогер Лілія Цвіт продовжує тішити читачів рецептами страв, які можна приготувати з обмеженого переліку продуктів, що перебувають у ці непрості часи в холодильниках.

У теплий весняний день вона розмістила рецепт печива, яке пропускається через м'ясорубку і сподобається багатьом українцям.

Інгредієнти: олія — 200 г

борошно — 550 — 600 г

розпушувач — 2 ч.л.

майонез — 100 г (3 ст. л)

цукор — 160 г (1 склянка)

яйця — 3 шт.

Олію можна замінити маргарином, або додати половину смальцю. Замість майонезу можна додати сметану чи кефір.

Рецепепт виготовлення Лілія показала на відео.

«Спробуємо відтворити та порадувати оточуючих смачненьким! Виходить досить велика порція — 3 стандартні дека від духовки. Вистачить, щоб поділитися з тимчасовими переселенцями або передати військовим на фронт», — вважає кулінар.

Як писали «ФАКТИ», раніше Костянтин Грубич та Лілія Цвіт розповіли про шикарні ласощі воєнних часів. Також Лілія Цвіт розповіла,як можна приготувати тушонку для армії вдома.

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