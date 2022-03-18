Готуємо вдома тушкованку для армії: рецепт від Лілії Цвіт
Популярний блогер Лілія Цвіт вважає, що в цей непростий час у кожної господині має в запасі бути тушкованка, яка добре зберігається без холодильника і може стати паличкою-виручалочкою при приготуванні великої кількості страв.
«З тушкованки можна готувати різні страви, або просто споживати з хлібом. Також, її можна і треба готувати для військових на фронт», — впевнена фудблогер.
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Також Лілія наводить рецепт приготування тушонки з розрахунку порції, що легко вміститься в духовці.
Інгредієнти на одну півлітрову банку:
- м'ясо жирне — 400 г
- сіль — 1 ч. л.
- лавровий лист — 1 шт.
- перець горщиком — 4−5 шт.
Сам процес приготування такої потрібної і смачної страви Лілія показала на відео.
Нагадаємо, раніше Лілія Цвіт та журналіст Костянтин Грубич розповіли, як спекти вдома справжню українську паляницю, об яку ламають зуби окупанти.56
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