Готуємо вдома тушкованку для армії: рецепт від Лілії Цвіт

Популярний блогер Лілія Цвіт вважає, що в цей непростий час у кожної господині має в запасі бути тушкованка, яка добре зберігається без холодильника і може стати паличкою-виручалочкою при приготуванні великої кількості страв.

«З тушкованки можна готувати різні страви, або просто споживати з хлібом. Також, її можна і треба готувати для військових на фронт», — впевнена фудблогер.

Також Лілія наводить рецепт приготування тушонки з розрахунку порції, що легко вміститься в духовці.

Інгредієнти на одну півлітрову банку:

м'ясо жирне — 400 г

сіль — 1 ч. л.

лавровий лист — 1 шт.

перець горщиком — 4−5 шт.

Сам процес приготування такої потрібної і смачної страви Лілія показала на відео.

Нагадаємо, раніше Лілія Цвіт та журналіст Костянтин Грубич розповіли, як спекти вдома справжню українську паляницю, об яку ламають зуби окупанти.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter