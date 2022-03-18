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Готуємо вдома тушкованку для армії: рецепт від Лілії Цвіт

20:08 18 березня 2022
Готуємо вдома тушкованки для армії: рецепт від Лілії Цвіт

Популярний блогер Лілія Цвіт вважає, що в цей непростий час у кожної господині має в запасі бути тушкованка, яка добре зберігається без холодильника і може стати паличкою-виручалочкою при приготуванні великої кількості страв.

«З тушкованки можна готувати різні страви, або просто споживати з хлібом. Також, її можна і треба готувати для військових на фронт», — впевнена фудблогер.

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Також Лілія наводить рецепт приготування тушонки з розрахунку порції, що легко вміститься в духовці.

Інгредієнти на одну півлітрову банку:

  • м'ясо жирне — 400 г
  • сіль — 1 ч. л.
  • лавровий лист — 1 шт.
  • перець горщиком — 4−5 шт.

Сам процес приготування такої потрібної і смачної страви Лілія показала на відео.

Нагадаємо, раніше Лілія Цвіт та журналіст Костянтин Грубич розповіли, як спекти вдома справжню українську паляницю, об яку ламають зуби окупанти.

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