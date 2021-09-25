«Правильний» люля-кебаб на мангалі по-вірменському: покроковий рецепт
Люля-кебаб вважається візитівкою кавказької кухні, а дієтологи називають блюдо більш здоровою альтернативою шашлику. Для приготування кебаба використовується виключно м'ясо молодого барана — вирізка, задня частина і м'якоть з ноги. Другою обов'язковою складовою є курдючний жир, що забезпечує соковитість і правильну текстуру кебаба, повідомляє recept2u.
У Вірменії приготування люля-кебабу має ряд особливостей. Для страви по-вірменському береться баранина не меленп на м'ясорубці, а дуже дрібно рубана до стану фаршу. З м'ясної маси з жиром, цибулею і спеціями формуються ковбаски, загортаються в смужки з грудинки і запікаються на шампурах мангалі.
Люля-кебаб по-вірменському
Для ковбасок:
- Баранина — 2 кг;
- Курдючний жир — 400 г;
- Грудинка напівжирна — 400 г;
- Цибуля ріпчаста — 2 великих;
- Часник — 5 зубчиків;
- Перець чилі — 1 ст. л .;
- Кінза — 1 стакан;
- Зіра — 0,5 ст. л .;
- Сіль.
Для соусу:
- Помідори рожеві — 4 штуки;
- Перець чорний — 1 ч.л.
- Сіль за смаком.
1. М'ясо, жир, дуже дрібно порубати. Змішати з подрібненим часником, кінзою, цибулею і спеціями. Вимішати. Залишити в холодильнику на 2 доби.
2. Грудинку порізати тонкими смужками довжиною 15 см. З фаршу сформувати ковбаски. Огорнути їх смужками грудинки.
3. Кебаб укласти на решітку, помістити на мангал, перевертати кожні 10 хвилин. Готовність перевірити ножем — люля-кебаб повинен легко протикатися.
4. Для соусу запекти помідори (можна на мангалі, на шампурі). Шкірку зняти, м'якоть дрібно порубати, посолити і поперчити.
Якщо люля-кебаб стане улюбленою стравою, то до нього можна заготовити запас соусу ткемалі з аличі або соусу з базиліком .
А лікарі радять при смаженні кебабу додатково загортати м'ясо у фольгу, щоб блюдо вбирало менше кіптяви від вугілля.
Фото https://ua.depositphotos.com/88
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