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Такий смачний, як домашній: шеф-кухар поділився рецептом ароматного і соковитого свинячого шашлику

15:43 5 серпня 2021
шашлик

У кожного шеф-кухаря є свій рецепт ідеального шашлику. Деякі вважають, що секрет у правильному виборі м'яса, інші наполягають, що не менш важливі соус і маринад. Шеф-кухар Віталій Купрійчук в ефірі ТСН запропонував авторський рецепт маринаду для шашлику. Замочити свинячий ошийок пропонується в суміші цибулі, сухих спецій і свіжого базиліку.

Маринад для шашлику

На 1 кг м'яса знадобиться:

  • цибуля ріпчаста — чотири великих, нарізати кільцями;
  • вода мінеральна — 0,6 л;
  • сіль сванська — 1 ч.л.;
  • перець чорний грубого помелу — 0.5 ч.л.;
  • олія соняшникова — 3 ст.л.;
  • базилік — 4 гілочки.

М'ясо нарізати, змішати з цибулею, додати спеції і олію. Базилік розім'яти, щоб виділився сік, додати до м'яса, залити мінеральною водою. Залишити на ніч в холодильнику.

Нагадаємо, всім, кому традиційний шашлик приївся, кулінарний експерт Григорій Герман пропонує приготувати шашлик за корейським рецептом в солодкому маринаді.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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