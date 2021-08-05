Такий смачний, як домашній: шеф-кухар поділився рецептом ароматного і соковитого свинячого шашлику
У кожного шеф-кухаря є свій рецепт ідеального шашлику. Деякі вважають, що секрет у правильному виборі м'яса, інші наполягають, що не менш важливі соус і маринад. Шеф-кухар Віталій Купрійчук в ефірі ТСН запропонував авторський рецепт маринаду для шашлику. Замочити свинячий ошийок пропонується в суміші цибулі, сухих спецій і свіжого базиліку.
Маринад для шашлику
На 1 кг м'яса знадобиться:
- цибуля ріпчаста — чотири великих, нарізати кільцями;
- вода мінеральна — 0,6 л;
- сіль сванська — 1 ч.л.;
- перець чорний грубого помелу — 0.5 ч.л.;
- олія соняшникова — 3 ст.л.;
- базилік — 4 гілочки.
М'ясо нарізати, змішати з цибулею, додати спеції і олію. Базилік розім'яти, щоб виділився сік, додати до м'яса, залити мінеральною водою. Залишити на ніч в холодильнику.
Нагадаємо, всім, кому традиційний шашлик приївся, кулінарний експерт Григорій Герман пропонує приготувати шашлик за корейським рецептом в солодкому маринаді.
Фото https://ua.depositphotos.com/216
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