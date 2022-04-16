Дуже смачна домашня паска: просто та економно

Світле свято Великодня наближається. І вже сьогодні, попри всі випробування, які доводиться переживати, можна продумати великоднє меню. Головний атрибут свята — паска. Як спекти її, смачну та бюджетну, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Ця паска сподобається й дорослим, і дітям, — каже Елла Іванова. — До речі, залучайте дітей до процесу приготування випічки, їм це сподобається. Рецепт паски такий.

Домашня паска

З розрахунку на 5 великих пасок чи 7−8 маленьких знадобляться такі інгредієнти.

Для опари

4 яйця

200 г цукру

300 г молока

35 г пресованих дріжджів

200 г олії

Для тіста

1 кг борошна

0,5 чайної ложки солі

10 г ванільного цукру

100 г цукатів

Цедра лимона та апельсина

Сік 1 апельсину

У миску кладемо яйця та цукор. Збиваємо до збільшення маси. Додаємо тепле молоко та дріжджі. Потім розтоплене масло. Перемішуємо, залишаємо за кімнатної температури на 8−10 годин.

Просіюємо борошно. Додаємо сіль, сік половини апельсина, ванільний цукор. Добре вимішуємо тісто, доки воно не перестане липнути до рук.

Додаємо цукати та цедру. Залишаємо тісто на 30−40 хвилин. Розкладаємо по формах. Залишаємо в теплому місці на 1,5−2 години. Випікати за температури 170−180 до готовності. Час випікання залежить від розміру паски.

— Чи можна замінити цукати ізюмом?

— Звісно. А сік апельсина можна замінити міцним холодним чаєм. Підійде навіть трав'яний. Його знадобиться грамів 200, щоб залити родзинки. І нехай постоїть. Родзинки «візьме» потрібну вологу, решту чаю треба злити.

— Як порадите прикрасити пасочку?

— Цього року я прикрашу сухоцвітами. Якщо у вас вдома є гілочка розмарину чи лаванди, їх можна використовувати для декору.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як спекти паску на сухих дріжджах. Рецепт для тих, хто за умов війни не може купити свіжі дріжджі.

Фото з альбому Елли Іванової

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