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Бездріжджова паска від кулінара Елли Іванової: швидко та економно

7:20 15 квітня 2022
паска

Підготовка до Великодня — приємний клопіт. Але зараз, коли війна, не у всіх господарок є можливість спекти паску на власній кухні, Іі довго возитися з дріжджовим тістом.

Відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова пропонує рецепт бездріжджової паски.

— Якщо ви не любите возитися з дріжджовим тістом, не хочете довго замішувати, не любите довго чекати, цей рецепт паски на йогурті для вас ідеальний, — каже Елла Іванова. — Із задоволенням ним поділюся.


Бездріжджова паска

Складові:

  • 300 г йогурту без добавок
  • 200 г цукру
  • 100 г вершкового масла
  • 5 г ванільного цукру
  • 480 г борошна
  • 4 яйця
  • 16 г розпушувача тіста
  • Сіль (на смак)
  • Цедра апельсина (за бажанням)

Збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром до збільшення об'єму та розчинення цукру.

Вершкове масло трохи розтоплюємо і додаємо до яєць.

Потім додаємо йогурт, сіль, цедру апельсина і борошно, що просіюємо, розпушувач.

Замішуємо тісто і одразу випікаємо у невеликих формах при температурі 170 градусів 30−45 хвилин. Час залежить від розміру форми. Готовність визначаємо за допомогою шпажки.

Раніше рецептом заварної картопляної паски, а також власними лайфхаками зі створення ідеальної паски з «ФАКТАМИ» поділилася відома чернігівська кондитерка Валентина Верьовкіна.

Фото з альбому Елли Іванової

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