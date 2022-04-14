Бездріжджова паска від кулінара Елли Іванової: швидко та економно
Підготовка до Великодня — приємний клопіт. Але зараз, коли війна, не у всіх господарок є можливість спекти паску на власній кухні, Іі довго возитися з дріжджовим тістом.
Відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова пропонує рецепт бездріжджової паски.
— Якщо ви не любите возитися з дріжджовим тістом, не хочете довго замішувати, не любите довго чекати, цей рецепт паски на йогурті для вас ідеальний, — каже Елла Іванова. — Із задоволенням ним поділюся.
Бездріжджова паска
Складові:
- 300 г йогурту без добавок
- 200 г цукру
- 100 г вершкового масла
- 5 г ванільного цукру
- 480 г борошна
- 4 яйця
- 16 г розпушувача тіста
- Сіль (на смак)
- Цедра апельсина (за бажанням)
Збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром до збільшення об'єму та розчинення цукру.
Вершкове масло трохи розтоплюємо і додаємо до яєць.
Потім додаємо йогурт, сіль, цедру апельсина і борошно, що просіюємо, розпушувач.
Замішуємо тісто і одразу випікаємо у невеликих формах при температурі 170 градусів 30−45 хвилин. Час залежить від розміру форми. Готовність визначаємо за допомогою шпажки.
Раніше рецептом заварної картопляної паски, а також власними лайфхаками зі створення ідеальної паски з «ФАКТАМИ» поділилася відома чернігівська кондитерка Валентина Верьовкіна.
Фото з альбому Елли Іванової92
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