Бездріжджова паска від кулінара Елли Іванової: швидко та економно

Підготовка до Великодня — приємний клопіт. Але зараз, коли війна, не у всіх господарок є можливість спекти паску на власній кухні, Іі довго возитися з дріжджовим тістом.

Відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова пропонує рецепт бездріжджової паски.

— Якщо ви не любите возитися з дріжджовим тістом, не хочете довго замішувати, не любите довго чекати, цей рецепт паски на йогурті для вас ідеальний, — каже Елла Іванова. — Із задоволенням ним поділюся.



Бездріжджова паска Складові: 300 г йогурту без добавок

200 г цукру

100 г вершкового масла

5 г ванільного цукру

480 г борошна

4 яйця

16 г розпушувача тіста

Сіль (на смак)

Цедра апельсина (за бажанням) Збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром до збільшення об'єму та розчинення цукру. Вершкове масло трохи розтоплюємо і додаємо до яєць. Потім додаємо йогурт, сіль, цедру апельсина і борошно, що просіюємо, розпушувач. Замішуємо тісто і одразу випікаємо у невеликих формах при температурі 170 градусів 30−45 хвилин. Час залежить від розміру форми. Готовність визначаємо за допомогою шпажки.

Раніше рецептом заварної картопляної паски, а також власними лайфхаками зі створення ідеальної паски з «ФАКТАМИ» поділилася відома чернігівська кондитерка Валентина Верьовкіна.

Фото з альбому Елли Іванової

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