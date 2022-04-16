Ви закохаєтеся у це тісто: рецепт великоднього крафіну — швидко, смачно, ошатно
Вже зовсім скоро ми відзначатимемо Великдень — до цього свята господині традиційно готують випічку, яку можна робити і на дріжджах, і без них, як, наприклад, рекомендувала відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
А автори каналу «Десертоманія» розповіли, як на сухих дріжджах можна приготувати до Великодня крафіни.
Складові:
Для тіста:
- 150 г топленого молока;
- 100 гр ряжанки;
- 100 гр вершкового масла;
- 14 г сухих дріжджів;
- 150 гр цукру;
- 2 яйця та 2 жовтки;
- Сіль, ванілін;
- 650−700 гр борошна.
Для начинки:
- 150 гр вершкового масла;
- Кориця, вишня, родзинки, горіхи, цукати — що більше подобається.
Приготування:
- У тепле молоко додати ложку цукру та дріжджі, залишити на 10 хвилин. Коли опара підійде, додати теплу ряжанку, збиті яйця та жовтки з цукром, розтоплене вершкове масло, сіль, ванілін, борошно, що просіяно.
- Замісити тісто, залишити на 1 годину підходити.
- Розділити тісто на частини, розкотити, змастити м'яким вершковим маслом, викласти начинку, скачати в рулетики.
- Скласти у форми і залишити на 40 хвилин підходити.
- Випікати за 180 градусів 25−40 хвилин — час залежить від розміру форм та від потужності духовки. Через 20 хв найменші перевірити шпажкою.
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Фото «Десертоманія»257
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