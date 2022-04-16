Ви закохаєтеся у це тісто: рецепт великоднього крафіну — швидко, смачно, ошатно

Вже зовсім скоро ми відзначатимемо Великдень — до цього свята господині традиційно готують випічку, яку можна робити і на дріжджах, і без них, як, наприклад, рекомендувала відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

А автори каналу «Десертоманія» розповіли, як на сухих дріжджах можна приготувати до Великодня крафіни.

Складові: Для тіста: 150 г топленого молока;

100 гр ряжанки;

100 гр вершкового масла;

14 г сухих дріжджів;

150 гр цукру;

2 яйця та 2 жовтки;

Сіль, ванілін;

650−700 гр борошна. Для начинки: 150 гр вершкового масла;

Кориця, вишня, родзинки, горіхи, цукати — що більше подобається.

Приготування: У тепле молоко додати ложку цукру та дріжджі, залишити на 10 хвилин. Коли опара підійде, додати теплу ряжанку, збиті яйця та жовтки з цукром, розтоплене вершкове масло, сіль, ванілін, борошно, що просіяно.

Замісити тісто, залишити на 1 годину підходити.

Розділити тісто на частини, розкотити, змастити м'яким вершковим маслом, викласти начинку, скачати в рулетики. Скласти у форми і залишити на 40 хвилин підходити. Випікати за 180 градусів 25−40 хвилин — час залежить від розміру форм та від потужності духовки. Через 20 хв найменші перевірити шпажкою.

Раніше рецептом заварної картопляної паски, а також власними лайфхаками зі створення ідеальної паски поділилася відома чернігівська кондитерка Валентина Верьовкіна.

Фото «Десертоманія»

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