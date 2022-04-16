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Ви закохаєтеся у це тісто: рецепт великоднього крафіну — швидко, смачно, ошатно

10:10 16 квітня 2022
Крафін

Вже зовсім скоро ми відзначатимемо Великдень — до цього свята господині традиційно готують випічку, яку можна робити і на дріжджах, і без них, як, наприклад, рекомендувала відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

А автори каналу «Десертоманія» розповіли, як на сухих дріжджах можна приготувати до Великодня крафіни.

Складові:

Для тіста:

  • 150 г топленого молока;
  • 100 гр ряжанки;
  • 100 гр вершкового масла;
  • 14 г сухих дріжджів;
  • 150 гр цукру;
  • 2 яйця та 2 жовтки;
  • Сіль, ванілін;
  • 650−700 гр борошна.

Для начинки:

  • 150 гр вершкового масла;
  • Кориця, вишня, родзинки, горіхи, цукати — що більше подобається.

Приготування:

  • У тепле молоко додати ложку цукру та дріжджі, залишити на 10 хвилин. Коли опара підійде, додати теплу ряжанку, збиті яйця та жовтки з цукром, розтоплене вершкове масло, сіль, ванілін, борошно, що просіяно.
  • Замісити тісто, залишити на 1 годину підходити.
  • Розділити тісто на частини, розкотити, змастити м'яким вершковим маслом, викласти начинку, скачати в рулетики.

  • Скласти у форми і залишити на 40 хвилин підходити.

  • Випікати за 180 градусів 25−40 хвилин — час залежить від розміру форм та від потужності духовки. Через 20 хв найменші перевірити шпажкою.

Раніше рецептом заварної картопляної паски, а також власними лайфхаками зі створення ідеальної паски поділилася відома чернігівська кондитерка Валентина Верьовкіна.

Фото «Десертоманія»

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