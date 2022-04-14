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Паска на сухих дріжджах — для тих, хто в умовах війни не може придбати свіжі

12:26 14 квітня 2022
паска

Український фудблогер-канал «Онишкевичі» пропонує рецепт ніжної, пухкенької і дуже смачної паски. Підбирали його з урахуванням потреб українців, які у час війни, не мають можливості придбати живі дріжджі.

Складники:

  • борошно — 900 г
  • молоко — 300 мл
  • цукор — 200 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • яйця — 5 шт
  • вершкове масло — 100 г
  • дріжджі сухі — 10 г (~1 ст.л.)
  • олія — 50 мл
  • родзинки — 100 г
  • цедра лимона — 1 шт
  • сіль — ½ ч.л.

Глазур для паски можна приготувати без яєць на желатиновій основі. Інгредієнти:

  • желатин (гранульований) — 5 г (1 ч.л.)
  • вода для замочування желатину — 1 ст.л.
  • цукор — 130 г
  • вода для сиропу — 50 мл
  • лимонна кислота — ¼ ч. л

Желатин замочити водою — 1 ст.л. В сотейник помістити цукор, воду, лимонну кислоту. Варити сироп одну хвилину. До сиропу додати желатин, розчинити. Залишити охолоджуватись 15 хв. Міксером збити глазур. Консистенцію легко регулювати — чим довше збивається глазур, тим густіша консистенція. Покривати охолоджені паски. Смачного!

Детальніше про те як вимішувати та пекти паску, можна побачити тут.

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