Паска на сухих дріжджах — для тих, хто в умовах війни не може придбати свіжі
Український фудблогер-канал «Онишкевичі» пропонує рецепт ніжної, пухкенької і дуже смачної паски. Підбирали його з урахуванням потреб українців, які у час війни, не мають можливості придбати живі дріжджі.
Складники:
- борошно — 900 г
- молоко — 300 мл
- цукор — 200 г
- ванільний цукор — 10 г
- яйця — 5 шт
- вершкове масло — 100 г
- дріжджі сухі — 10 г (~1 ст.л.)
- олія — 50 мл
- родзинки — 100 г
- цедра лимона — 1 шт
- сіль — ½ ч.л.
Глазур для паски можна приготувати без яєць на желатиновій основі. Інгредієнти:
- желатин (гранульований) — 5 г (1 ч.л.)
- вода для замочування желатину — 1 ст.л.
- цукор — 130 г
- вода для сиропу — 50 мл
- лимонна кислота — ¼ ч. л
Желатин замочити водою — 1 ст.л. В сотейник помістити цукор, воду, лимонну кислоту. Варити сироп одну хвилину. До сиропу додати желатин, розчинити. Залишити охолоджуватись 15 хв. Міксером збити глазур. Консистенцію легко регулювати — чим довше збивається глазур, тим густіша консистенція. Покривати охолоджені паски. Смачного!
Детальніше про те як вимішувати та пекти паску, можна побачити тут.
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