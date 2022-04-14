Паска на сухих дріжджах — для тих, хто в умовах війни не може придбати свіжі

Український фудблогер-канал «Онишкевичі» пропонує рецепт ніжної, пухкенької і дуже смачної паски. Підбирали його з урахуванням потреб українців, які у час війни, не мають можливості придбати живі дріжджі.

Складники:

борошно — 900 г

молоко — 300 мл

цукор — 200 г

ванільний цукор — 10 г

яйця — 5 шт

вершкове масло — 100 г

дріжджі сухі — 10 г (~1 ст.л.)

олія — 50 мл

родзинки — 100 г

цедра лимона — 1 шт

сіль — ½ ч.л.

Глазур для паски можна приготувати без яєць на желатиновій основі. Інгредієнти:

желатин (гранульований) — 5 г (1 ч.л.)

вода для замочування желатину — 1 ст.л.

цукор — 130 г

вода для сиропу — 50 мл

лимонна кислота — ¼ ч. л

Желатин замочити водою — 1 ст.л. В сотейник помістити цукор, воду, лимонну кислоту. Варити сироп одну хвилину. До сиропу додати желатин, розчинити. Залишити охолоджуватись 15 хв. Міксером збити глазур. Консистенцію легко регулювати — чим довше збивається глазур, тим густіша консистенція. Покривати охолоджені паски. Смачного!

Детальніше про те як вимішувати та пекти паску, можна побачити тут.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter