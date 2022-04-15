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Ці смачні та ароматні хачапурі стануть хітом у вашому меню: рецепт традиційної грузинської страви

12:55 15 квітня 2022
хачапурі

Вінницький кухар Іван Мельник спеціалізується на стравах грузинської кухні. Із читачами «ФАКТІВ» він поділився своїм фірмовим рецептом хачапурі по-аджарськи.

Для тіста: молоко — 125 мл; вода — 125 мл; сухі дріжджі — 7 г; сіль — 1 ч. ложка; цукор — 2 ч. ложки; олія — 1−2 ст. ложки; яйце — 1 шт.; борошно — приблизно 400 г.

Для начинки: сир сулугуні — 250 г; адигейський сир або фета — 250 г; вершкове масло — 100 г; яйця — 4−5 шт.

Молоко змішуємо з водою, прогріваємо до теплого стану. Всипаємо цукор, дріжджі і розмішуємо. Залишаємо на 10 хв. Вливаємо олію, сіль, додаємо яйце. Поступово підсипаємо просіяне борошно. Тісто має вийти еластичним, м’яким і дуже ніжним.

Коли тісто перестане липнути до долонь, поміщаємо в велику миску, накриваємо рушником і ставимо в тепло на годину. Через зазначений час приминаємо масу і залишаємо в теплі ще хвилин на 30. Натираємо сири крупною стружкою. Для соковитості додаємо розтоплене масло, вимішуємо. При необхідності солимо.

Тісто ділимо на 4−5 рівних частин. Розкачуємо великі тонкі овали. З верхнього і нижнього краю викладаємо невеликі бортики з сирної маси. Звертаємо паралельні сторони трубочками і зводимо їх до центру.

Сирна начинка повинна виявитися всередині сформованих валиків. Скріплюємо краї, надаючи форму човника. Потім розсовуємо пальцями згорнуті краї, наповнюємо сформований «човник» сирним «фаршем». Перекладаємо хачапурі на деко з пергаментом. Бортики можна промазати збитим яйцем або жовтком, збовтаним з ложкою води.

Випікаємо хачапурі по-аджарськи в прогрітій до 200 градусів духовці близько 20−30 хвилин. Потім витягуємо, ложкою злегка розриваємо сирну начинку та вливаємо в кожен «човник» сирий жовток. Борти готових хачапурі змащуємо вершковим маслом, кидаємо по невеликому шматочку масла в начинку.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати «мегасмачну» сирну запіканку без борошна. Рецептом поділилася Людмила Борщ.

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