«Мегасмачна» сирна запіканка без борошна від Людмили Борщ: ніколи не набридне ані дітям, ані чоловікові

Популярна фудблогерка Людмила Борщ, яка раніше розповіла, як можна приготувати швидкий і бюджетний сніданок, поділилася рецептом сирної запіканки без борошна.

«Рекомендую всім приготувати сирну запіканку без борошна — це мегасмачно і просто. Така запіканка виходить дуже гарною, з апетитною скоринкою, вона дуже ніжна, повітряна і соковита. Готувати її можна хоч щодня, вона ніколи не набридне ані дітям, ні навіть чоловікові» — стверджує блогерка.

Складові: Яйця 5 шт.

Цукрова пудра 150 г

Сир 750 р.

Ванільний цукор 10 г.

«Творопиш» 1 уп.

Молоко 250мл.

Сам процес приготування блюда вона показала на відео.

Раніше фудблогерка Наталія Цвєткова розповіла, як приготувати хічин — традиційну страву кавказької кухні.

Про те, як готувати хичини, показала фудблогер

Фото — скріншот

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