«Мегасмачна» сирна запіканка без борошна від Людмили Борщ: ніколи не набридне ані дітям, ані чоловікові
Популярна фудблогерка Людмила Борщ, яка раніше розповіла, як можна приготувати швидкий і бюджетний сніданок, поділилася рецептом сирної запіканки без борошна.
«Рекомендую всім приготувати сирну запіканку без борошна — це мегасмачно і просто. Така запіканка виходить дуже гарною, з апетитною скоринкою, вона дуже ніжна, повітряна і соковита. Готувати її можна хоч щодня, вона ніколи не набридне ані дітям, ні навіть чоловікові» — стверджує блогерка.
Складові:
- Яйця 5 шт.
- Цукрова пудра 150 г
- Сир 750 р.
- Ванільний цукор 10 г.
- «Творопиш» 1 уп.
- Молоко 250мл.
Сам процес приготування блюда вона показала на відео.
Раніше фудблогерка Наталія Цвєткова розповіла, як приготувати хічин — традиційну страву кавказької кухні.
Про те, як готувати хичини, показала фудблогер
Фото — скріншот220
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